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Глава МИД Литвы: страны Балтии просят поддержать батальон НАТО силами ВМС

Балтийские страны просят усилить дислоцированные международные батальоны ВВС военно-морскими силами, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Linas Antanas Linkevičius© DELFI / Karolina Pansevič 

В среду вместе с латвийскими и эстонскими коллегами он обсудил это с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. "Сейчас у нас есть силы передового базирования и определенный ограниченный, но международный контингент является помощью нашей безопасности. Мы говорим не только о сухопутных силах, в будущем мы бы хотели хотя бы перспективу того, чтобы в это были вовлечены военно-морские силы и военно-воздушные", - сказал после состоявшейся в Вашингтоне встречи в телефонном интервью BNS Л. Линкявичюс. 

 Международные батальоны НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польше были дислоцированы в 2017 году, Альянс их называет ответом на агрессивные действия России в Украине и регионе Балтийского моря. В свете подготовки к июльскому саммиту НАТО, министры обсудили с Дж. Болтоном возможности улучшения процедуры принятия решений в альянсе и передвижения сил в странах блока, также попросили о большем внимании США к противовоздушной обороне Балтийских стран, сообщает ru.delfi.lt

"Есть пробелы в наших силах, которые наиболее значительны, примером может служить противовоздушная оборона, и мы не очень можем компенсировать это национальными силами, хотя уделяем этому внимание и ресурсы. Здесь мы полагаемся на НАТО, а от США надеемся получить понимание и помощь в этой сфере", - сказал министр. 

Система противовоздушной обороны является одним из наиболее слабых звеньев Балтийских стран в военном смысле. Л. Линкявичюс добавил, что для Балтийских стран важно, что бы пребывание союзников "было большим не только в количественном выражении, но и более разнообразным по своим формам": это могут быть учения, визиты, дислокация техники, филиалы военных баз. По словам министра, встреча с Дж. Болтоном настроила позитивно и позволяет надеяться на прекрасное сотрудничество с начавшим работать несколько недель назад советником президента Д. Трампа.


20:53 17/05/2018






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