Но, как стало известно правозащитному центру «Весна» , после помещения Жемчужного в ПКТ он получил сразу только письмо от своей знакомой, датированное 10 октября 2017 года, несколько новогодних открыток и писем, которые были присланы ему во время многомесячного содержания в ШИЗО. Ни одного письма от друзей, коллег и знакомых, которые были бы датированы последним месяцем, Жемчужный не получал.





Для заключенного было удивлением узнать, что и его письма до адресатов не доходят, поскольку с соответствующими актами об уничтожении корреспонденции администрация колонии него не знакомила. Михаил Жемчужный направил жалобу в прокуратуру Могилевской области относительно исчезновения его писем, направленных из ПКТ. О результатах прокурорской проверки пока ничего неизвестно.





Реагируя на ситуацию с помехами в переписке, правозащитница Татьяна Ревяко 7 мая направила жалобу начальнику исправительной колонии №9, в которой указала, что ей достоверно известно о том, что 10 и 13 апреля Жемчужным были направлены письма на ее адрес, но их она не получила, при этом с актами об уничтожении писем к правозащитнику заключенный ознакомлен не был. Ответа от администрации колонии правозащитница пока не получила, как и писем от Жемчужного, в том числе - тех, которые были отправлены ей и позже (всего 4 письма). Правозащитница призывает друзей и знакомых Жемчужного, оказавшихся в аналогичной ситуации создания незаконных препятствий переписке, отправлять жалобы на действия администрации в управление Департамента исполнения наказаний по Могилевской области.





Основатель "Платформа Инновэйшн" Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила ему более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.









Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ч.5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно; даче взятки и даче взятки повторно.





Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политическим заключенным.



