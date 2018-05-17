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Спецслужбы Польши задержали россиянку за разжигание польско-украинской вражды

Спецоперация провели сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши.


В Польше задержали гражданку России Екатерину Ц., которая участвовала в гибридных действиях против Польши. Провокатор находилась в стране с 2013 года. Вскоре ее выдворят из Польши, пишет Наша нива.


Кроме Екатерины Ц., еще четырем лицам запретили въезд в Польшу. Правоохранители обвиняют всех пятерых в разжигании польско-украинской вражды, подрыве польской точки зрения на историческую политику и замене ее на русскую, пытаясь «консолидировать пророссийские группы в Республике Польша» вокруг этих вопросов.


19:37 17/05/2018






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