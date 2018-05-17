



В Польше задержали гражданку России Екатерину Ц., которая участвовала в гибридных действиях против Польши. Провокатор находилась в стране с 2013 года. Вскоре ее выдворят из Польши, пишет Наша нива.









Кроме Екатерины Ц., еще четырем лицам запретили въезд в Польшу. Правоохранители обвиняют всех пятерых в разжигании польско-украинской вражды, подрыве польской точки зрения на историческую политику и замене ее на русскую, пытаясь «консолидировать пророссийские группы в Республике Польша» вокруг этих вопросов.



