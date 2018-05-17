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Что примеряли Лукашенко с сыном Николаем

«Это свадебные костюмы, которые были доступны только богатым». Такие наряды таджики дарили самым почетным гостям.

Фото: president.tj

16 мая завершился официальный визит Александра Лукашенко в Таджикистан. За несколько дней, которые президент вместе с сыном Николаем провел в стране, он успел открыть тракторный завод в городе Гиссаре, угостить президента Эмомали Рахмона белорусской шоколадкой «Президент», а также сфотографироваться вместе с таджикским лидером и сыном Николаем в национальных халатах, сообщает kp.by.

Фотография, на которой все трое одеты в бархатные халаты, расшитые золотом, разлетелась по интернету, пользователи стали гадать: что же это за национальный наряд примерял президент.

- На фото свадебные мужские костюмы с применением золотовышивки. Такие носили во всех областях Таджикистана с давних времен, - рассказали cпециалисты. - Это дорогостоящий вид искусства, поэтому в далеком прошлом он был доступен лишь богатому слою населения. Такие халаты испокон веков являлись ценными подарками, которые таджики дарили самым почтенным гостям и друзьям.
Золотовышивка - один из самых распространенных видов декоративно-прикладного искусства таджиков. Обычно на хлопчатобумажных тканях вышивают золотистыми и белыми нитками. Цвета олицетворяют чувство глубокой любви к богу и человеку.


17:17 17/05/2018






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