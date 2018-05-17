



Павел Сапелко.





Павел Сапелко, комментируя эту ситуацию, отмечает:





"Радость по поводу отмены уголовной ответственности за деятельность от имени незарегистрированной организации омрачается тем, что вместо уголовной ответственности соответствующий проект предусматривает административную ответственность за "незаконные организацию деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности". Имеется в виду, что будет наказываться деятельность от имени незарегистрированной или ликвидированной организации, или в ее интересах.





Согласно новой ст. 23.88 КоАП предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 50 базовых величин. Протоколы по этой статье имеют право составлять органы внутренних дел либо органы министерства юстиции. Эти же органы будут выносить постановления о привлечении к административной ответственности".





Валентин Стефанович обращает внимание на следующие вещи:





"Во-первых, то, что собираются декриминализировать статью 193-1 – это, в том числе, заслуга правозащитной организации "Весна". Ведь мы добивались этого много лет. Например, обращались в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая приняла по данной статье решение, и проводили различного характера кампании. Впрочем "Весна" в 2009 году после очередного отказа в регистрации, публично заявила, что будем продолжать свою деятельность без регистрации. То есть можно сказать, что мы публично признались в совершении преступления. Но мы открыто действуем, наши цели легитимные, поэтому если власть хочет нас за это посадить в тюрьму, то это их проблемы.





Во-вторых, то, что сейчас предлагается ввести административную ответственность за эти же действия - это в каком-то смысле возвращение в 2003-2005 гг., когда был предусмотрен административный арест 15 суток. Но практика пошла таким образом, что дел таких было не много. Весновцев вообще не привлекали к ответственности по этой статье, но в принципе несколько случаев таких было.









Наше отношение к тому, что будет предусмотрена административная ответственность, и пусть в такой мягкой форме без административного ареста, в любом случае негативное. Все равно считаем, что это необоснованное и абсолютно непропорциональное нарушение свободы ассоциаций, не связанное с допустимыми ограничениями. Даже в Руководящих принципах ОБСЕ по защите правозащитников указано, что "осуществление права на свободу объединений не зависит от регистрации, и правозащитники не должны подвергаться уголовному преследованию за то, что они не зарегистрировали группу или объединение. Любые положения, предусматривающие правонарушения, связанные с деятельностью незарегистрированной организации, в том числе в вопросах финансирования, должны быть немедленно исключены из законодательства".





В общем считаем эти положения применимы ко всем организаций. Если организация считает, что ей не нужно иметь статус юридического лица для того, чтобы улучшить свою деятельность, иметь возможность участвовать в каких-то программах финансирования, вступать в какие-то другие отношения правового характера с другими субъектами, то она имеет право не регистрироваться. Это нельзя считать долгом.





Тем более, мы не знаем, как пойдет практика применения ст. 23.88 КоАП. Теоретически по ней можно штрафовать хоть каждый день за осуществление деятельности от имени незарегистрированной организации, пока не отпадут причины, то есть организация не зарегистрируется.





Это означает, что есть вероятность наложения больших штрафов, которые приведут к тому, что, например, на правозащитников из-за задолженностей по выплатам штрафов могут быть наложены ограничения в выезде за границу, изъято имущество и другие такие "приятные" вещи.









Поэтому мы считаем, что подобного рода ответственность вообще недопустима, учитывая практику, сложившуюся в последнее время в стране, что зарегистрировать организацию просто невозможно. Примером тому является БХД, которой отказывали в регистрации уже семь раз. "Весна” не обращается за регистрацией, потому что считаем, что это не вопрос процедуры, а исключительно политическое решение. Поэтому пока рассчитывать на какую-то регистрацию бессмысленно".



