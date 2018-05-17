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В Польше провели последнюю эксгумацию останков жертв катастрофы Ту-154

На Сребрщинском кладбище в Гданьске прошла 83-я, последняя эксгумация останков жертв авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском. Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря польской прокуратуры Еву Бялик.

 

Фото: Reuters

В ведомстве не сообщили других подробностей. По данным PAP, были извлечены останки Лешека Солски, инициатора многих проектов, посвященных жертвам расстрела в Катыни в годы Второй мировой войны. Агентство отмечает, что семья Солски была против эксгумации. На том же кладбище в Гданьске 14 мая прошла эксгумация останков депутата сейма Аркадиуша Рыбицкого. Как пишет агентство, в конце апреля премьер-министр Польши и министр юстиции получили письмо с протестом против эксгумации Рыбицкого. Послание подписали около 250 человек — членов семьи погибшего, а также его друзей и знакомых.

 

Эксгумации тел начались в середине ноября 2016 года. В июне 2017 года заместитель генпрокурора Польши Марек Пащонек заявил, что в гробу экс-президента Леха Качиньского обнаружены фрагменты тел двух других людей, пишет tut.by 

В Смоленской области 10 апреля 2010 года разбился самолет Ту-154. На его борту находились президент Польши Лех Качиньский, высокопоставленные польские чиновники и представители высшего военного командования. Жертвами авиакатастрофы стали 96 человек.

 В отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК) утверждалось, что причиной трагедии стали неправильные действия экипажа. В январе 2018 года польская комиссия при Минобороны пришла к выводу, что авиакатастрофа произошла из-за серии взрывов. В Следственном комитете России заявили, что у польской стороны нет данных, подтверждающих эту версию.

16:30 17/05/2018






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