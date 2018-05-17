Скандал в Литве: у сына экс-премьера нашли бизнес в Беларуси

Газета Kauno diena опубликовала статью «Хвост сына консерватора — в энергетическом бизнесе в Беларуси», в которой утверждается, что Кубилюс может представлять конкурентов семьи Скаджюса в Беларуси.





Речь – о компании Modus Grupė, которая несколько лет назад пришла в Беларусь. У нее тут не только автоцентр BMW и Mini, но и развивается деятельность в сфере солнечной энергетики, строительства и эксплуатации работающих на биогазе электростанций.





Kauno dienа пишет, что 100% акций Modus Grupė через зарегистрированную в Нидерландах MG NL Holding владеет вильнюсский предприниматель Кястутис Мартинкенас, который тесно связывается с консерваторами.





«Сейчас Modus Energy намерена закончить проект в сфере электростанций, работающих на биогазе, общая мощность которых будет достигать 25 мВт, инвестиции должны достигать примерно 100 млн евро. В Беларуси зарегистрированы две дочерние компании «Кобылковка Биогаз» и «Парохонское Биогаз». Станции будут работать в трех колхозах: «Отечество» (Пружанский район), «Парохонское» (Пинский район) и «Восилишкис» (Щучинский район). Все эти колхозы принадлежат агрокомбинату «Мачулищи», который напрямую подчинен Управлению делами Лукашенко. Modys Energy первую солнечную электростанцию в Беларуси построила летом 2016 года. В сентябре того же года сын Кубилюса Витаутас был назначен на должность члена совета наблюдателей Modys Grupė. По данным центра регистра, он занимает эту должность до сих пор», — пишет Kauno dienа.









Отец – давний критик Лукашенко, а сын вполне себе пристроился к бизнесу под крылом Лукашенко. Это возмутило литовских депутатов. Но не только это.





Сегодня стало известно, что в литовском парламенте требуют отстранить от работы в комиссии по процессу импичмента депутату Артурасу Скарджюсу бывшего премьер-министра Литвы, экс-лидера консерваторов Андрюса Кубилюса из-за связей с Беларусью.





Председатель комитета по вопросам права и правопорядка, член правящей партии парламента Агне Ширинскене заявила, что экс-премьер не может продолжать работу в комиссии из-за обнародованной информации.





"Кубилюс принимал активное участие в заседаниях комиссии по импичменту и особую заинтересованность проявлял к бизнесу семьи Скарджюса в Беларуси, к акциям, которыми владеет супруга Скарджюса в действующей в Беларуси компании по развитию солнечной энергетики. В то же время деловые интересы его собственного сына в Беларуси связаны с той же сферой — солнечной энергетикой", — заявила председатель комиссии.





Артураса Скарджюса, бывшего дседателя комиссии Сейма по энергетике, то его подозревают в том, что он нарушил присягу, принимая решения благоприятные для своей семьи и определенных компаний. Импичмент был инциирован после того, как оппозицию не удовлетворили выводы парламентской Антикоррупционной комиссии по расследованию интересов Скарджюса в сфере энергетики.





Инициаторы импичмента в подготовленном документе отмечают, что член Сейма Скарджюс грубо нарушил Конституцию и присягу, "когда, выполняя свои обязанности в 2009 – 2017 годах действовал в пользу связанной с ним компании Baltic energy group.





Напомним коротко суть истории. Осенью прошлого года выяснилось, что семья члена литовского парламента, социал-демократа и бывшего председателя Комиссии по вопросам энергетики Артураса Скарджюса владеет предприятием в Республике Беларусь, которое производит электроэнергию и прибыльно продает ее белорусскому госконцерну "Белэнерго". Как писала литовская преса, поднять прибыльный бизнес им помог влиятельный белорус - бывший глава энергоконцерна "Белэнерго" Сергей Белый. Согласно сообщениям, семья Скарджюсов взялась за бизнес в Беларуси после того, как в Сейме не удалось продвинуть выгодный им закон.





Выяснилось, что супруга Скарджюса Снегуоле Скарджювене вместе с партнерами владеет компанией "Инвестэнергострой", которая занимается развитием в Гродно двух крупных проектов солнечных электростанций.









Портал 15 min.lt выяснил, что Снегуоле Скарджювене принадлежат 20% акций "Инвестэнергостроя", 40% - гражданину Литвы Ромуалдасу Паталавичюсу, который является многолетним политическим соратником и бизнес-партнером Скарджюса (Паталавичюс был советником парламентского Комитета по аудиту, советником спикера Артураса Паулаускаса, а позднее - советником в министерстве окружающей среды), еще 20% акций "Инвестэнергостроя" принадлежат бывшему главе "Белэнерго" Сергею Белому. Концерн закупает электроэнергию у "Инвестэнергостроя".





Председатель комитета по вопросам права и правопорядка, член правящей партии парламента Агне Ширинскене заявила, что в связи со сложившейся ситуацией у общественности может создаться впечатление, что в комиссии литовского Сейма борются два конкурирующих в Беларуси бизнеса, связанных с солнечной энергетикой. Потому-де Кубилюс не может участвовать в расследовании деятельности Скарджюса.





Ну а у белорусской и российской пропаганды, конечно же, сложится мнение, что именно с бизнес-интересами в солнечной энергетике связаны протесты Литвы против Белорусской атомной станции. Хотя это совсем не так.