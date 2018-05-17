Над британским посольством в Минске вывесили радужный флаг
17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, над посольством Великобритании в Минске появился радужный флаг — международный символ ЛГБТ-сообщества, сообщает Радио Свобода.
«Мы вывешиваем радужный флаг, поскольку сегодня отмечается Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобияй. Этим мы содействуем продвижению прав ЛГБТ-сообщества и обращаем внимание общественности на ЛГБТ-людей и дискриминацию, с которой они сталкиваются», — прокомментировала посол Великобритании в Беларуси Фиона Гибб.
15:16 17/05/2018
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