Над британским посольством в Минске вывесили радужный флаг





«Мы вывешиваем радужный флаг, поскольку сегодня отмечается Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобияй. Этим мы содействуем продвижению прав ЛГБТ-сообщества и обращаем внимание общественности на ЛГБТ-людей и дискриминацию, с которой они сталкиваются», — прокомментировала посол Великобритании в Беларуси Фиона Гибб.



