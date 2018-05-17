Откат: нашлись добрые люди – заступились за коррупционеров

«Белорусский партизан обратил внимание на новеллы, которые могут появиться в уголовном законодательстве, касающиеся вечной борьбы с коррупцией.





В последнее время правоохранители то и дело рапортуют о возрастающем количестве так называемых коррупционных преступлений. Короче, все на борьбу с коррупцией! Законодательство за предыдущие годы в отношении взяткополучателей и прочих коррупционеров только усиливалось. Статистика прошлого года свидетельствует, что брать и воровать стали больше. И ни что не предвещало, что в сфере борьбы с коррупцией можно ожидать отката.





Справка





В 2017г. в РБ зафиксирован резкий рост числа коррупционных преступлений: выявлено 1922 случая взяточничества, что на 53,3% больше, чем в 2016г.; зарегистрировано 839 хищений путем злоупотребления служебными полномочиями (на 7,2% больше, чем в 2016г.); 332 случая злоупотребления властью или служебными полномочиями (+22,5%); 763 случая хищений путем присвоения либо растраты (+9,5%). Незначительно снизилось лишь количество служебных подлогов - 892 случая (-0,6%).





Как ни странно, но именно это предлагают авторы законопроекта в части самой популярной статьи 430 УК (получение взятки). Часть 1 они предлагают несколько откорректировать и дополнить нюансом, что взятку чиновник может брать не только для себя, но и для третьих лиц. Что касается сроков лишения свободы, то они остаются прежними: от ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет до лишения свободы на срок до 15 лет.





По ныне действующей ст. 430 УК во всех 3 частях как дополнительное и очень существенное наказание в обязательном порядке применяется конфискация имущества.









В новой версии ст. 430 УК авторы предлагают конфискацию заменить штрафом. В настоящее время за преступления против порядка осуществления экономической деятельности и против интересов службы штраф устанавливается в размере от 300 до 5 тысяч базовых величин. То есть максимальная сумма штрафа на сегодня составляет 122 500 рублей, что тоже немало. Однако при таком варианте, если он будет утвержден и найдет отражение в УК, потенциальные взяточники, думается, воспримут его с одобрением. Имущество – счета в банках, квартиры, машины, дачи -- останется в сохранности, и право на него взяточник не потеряет, сможет им пользоваться после отсидки.





К месту заметить, что авторы законопроекта предлагают ввести в УК новую статью -- 461 (Специальная конфискация). Теоретически ее можно будет применять и к взяточникам, но речь в ней идет об имуществе, добытом преступным путем. Что не просто доказать. Тем более, что в данном случае речь не идет об имуществе, приобретенном на преступные доходы. Впрочем, пока это лишь законопроект, над которым депутатам еще предстоит поработать. Но было бы любопытно узнать имя автора, который так озаботился сохранностью имущества взяточников.







