Пашинян призвал остановить протесты

«Люди пользуются своим правом на свободное выражение мнения. Это нормально, но, с другой стороны, мы должны понять, что все проблемы сразу решить невозможно. Мы провалим все вопросы, если попытаемся решить их сразу», - заявил армянский премьер.





Он взял письма собравшихся граждан, пообещав изучить их.