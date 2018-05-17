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Пашинян призвал остановить протесты

«Нам нужна пауза, чтобы спокойно отсортировать проблемы и заняться их решением», - сказал в беседе с журналистами премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя прошедшие накануне акции протеста в Ереване, а также проблемы, озвученные группами граждан, сообщает Новости Армении.

«Люди пользуются своим правом на свободное выражение мнения. Это нормально, но, с другой стороны, мы должны понять, что все проблемы сразу решить невозможно. Мы провалим все вопросы, если попытаемся решить их сразу», - заявил армянский премьер. 

Он взял письма собравшихся граждан, пообещав изучить их.

Источник: haqqin.az
13:23 17/05/2018






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