В Турции продолжаются массовые аресты военных

Согласно информации, задержание обвиняемых в связях с FETO санкционировала прокуратура Анкары. Среди них один генерал, пять полковников, два подполковника, четыре майора, 25 капитанов и 54 лейтенанта, которые ранее были отстранены от работы по подозрению в связях с FETO. Операция по их задержанию проходит в 22 провинциях. В настоящее время задержаны 37 человек, операция продолжается.