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В Турции продолжаются массовые аресты военных

Прокуратура Турции выдала ордеры на задержание 101 бывшего военнослужащего ВВС страны, которых подозревают в связях с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно информации, задержание обвиняемых в связях с FETO санкционировала прокуратура Анкары. Среди них один генерал, пять полковников, два подполковника, четыре майора, 25 капитанов и 54 лейтенанта, которые ранее были отстранены от работы по подозрению в связях с FETO. Операция по их задержанию проходит в 22 провинциях. В настоящее время задержаны 37 человек, операция продолжается.

13:17 17/05/2018






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