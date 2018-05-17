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Почти все депутаты проголосовали за новый «декрет о тунеядстве». Против — два человека

В парламенте обсудили новый «декрет о тунеядстве». Все присутствующие депутаты проголосовали за, кроме Анны Канопацкой и Елены Анисим.

Декрет о содействии занятости населения в парламенте представила министр труда Ирина Костевич. По ее словам, в стране «впервые внедрен комплексный подход по мониторингу ситуации на рынке труда», «декрет направлен на формирование условий, при которых гражданин будет сам заинтересован в официальном трудоустройстве».

Министр рассказала, что сейчас идет процесс «актуализации состава комиссий», которые будут работать с базой трудоспособных граждан, не занятых в экономике, и разбирать их сложные жизненные ситуации.


— База будет сформирована к 1 декабря 2018 года, в последующем будет ежеквартально актуализироваться, — рассказала министр.

— Сегодня в стране создана государственная служба занятости, по какой причине по всей стране создается очередная надстройка в виде комиссий? — спросила депутат Анна Канопацкая.

Министр объяснила, что в комиссию входят представители разных служб. Представители МВД помогут в работе с асоциальными неработающими, налоговые органы — со скрытой занятостью. Половина обратившихся в комиссии была трудоустроена.

После депутат призвала коллег не голосовать за декрет — «он противоречит международным нормам и унижает достоинство».

Депутат Елена Анисим уточнила, нужна ли новая база, при том, что похожую сегодня ведет Регистр населения.


— Министерство труда работает над созданием базы данных. Основа — база Министерства по налогам и сборам, ядро — Регистр населения, — объяснила министр труда. — Минтруда — собственник, оператор — центр информационных технологий Минтруда. Где-то 15 августа мы будем обращаться ко всем госорганам сделать предварительную загрузку в эту базу данных. 15 ноября мы будем иметь сформированную базу данных, к которой 1 декабря будет открыт доступ во всех исполкомах.

Источник: Tut.by
11:51 17/05/2018






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