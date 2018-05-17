Декрет о содействии занятости населения в парламенте представила министр труда Ирина Костевич. По ее словам, в стране «впервые внедрен комплексный подход по мониторингу ситуации на рынке труда», «декрет направлен на формирование условий, при которых гражданин будет сам заинтересован в официальном трудоустройстве».





Министр рассказала, что сейчас идет процесс «актуализации состава комиссий», которые будут работать с базой трудоспособных граждан, не занятых в экономике, и разбирать их сложные жизненные ситуации.









— База будет сформирована к 1 декабря 2018 года, в последующем будет ежеквартально актуализироваться, — рассказала министр.





— Сегодня в стране создана государственная служба занятости, по какой причине по всей стране создается очередная надстройка в виде комиссий? — спросила депутат Анна Канопацкая.



