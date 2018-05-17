Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Депутат Палаты представителей прокомментировал голодовку "Матерей 328"

В Палате представителей 17 мая обсуждают изменения в Антинаркотическое законодательство. Как сообщалось ранее, планируется снизить планку наказаний за распространение наркотиков во второй и третьей частях статьи 328 Уголовного кодекса.

Во второй части статьи нижнюю планку наказания планируется уменьшить с пяти до трёх лет. Верхняя останется прежней — восемь лет.

По части 3 статьи 328 (группа лиц, должностное лицо, повторное совершение преступления, особо опасные наркотики, несовершеннолетние потребители, а также образовательные и другие учреждения, сбыт наркотиков в которых считается отягчающим обстоятельством) минимальный срок лишения свободы планируется снизить с восьми до шести лет. Верхняя планка наказания по этой части — до 15 лет лишения свободы.

За либерализацию антинаркотического законодательства проводят голодовку матери тех молодых людей, осуждённых по этой статье. Их движение так и называется "Матери-328".

Корреспондент Еврорадио Змитер Лукашук поинтересовался у депутата Палаты представителей Валентина Михневича, повлияла ли эта голодовка на смягчение законодательства.

"Я не хочу этот вопрос как-то политизировать. Вопросы были — они выражали своё мнение. Голодовка повлияла ли это было больше связано с принятием решения по мониторингу, который провели, что есть какие-то проблемные вопросы, которые нужно решать... Эти проблемные вопросы отразили в этом проекте закона", — ответил депутат.

Еврорадио
11:48 17/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё