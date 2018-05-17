Во второй части статьи нижнюю планку наказания планируется уменьшить с пяти до трёх лет. Верхняя останется прежней — восемь лет.





По части 3 статьи 328 (группа лиц, должностное лицо, повторное совершение преступления, особо опасные наркотики, несовершеннолетние потребители, а также образовательные и другие учреждения, сбыт наркотиков в которых считается отягчающим обстоятельством) минимальный срок лишения свободы планируется снизить с восьми до шести лет. Верхняя планка наказания по этой части — до 15 лет лишения свободы.





За либерализацию антинаркотического законодательства проводят голодовку матери тех молодых людей, осуждённых по этой статье. Их движение так и называется "Матери-328".





Корреспондент Еврорадио Змитер Лукашук поинтересовался у депутата Палаты представителей Валентина Михневича, повлияла ли эта голодовка на смягчение законодательства.





"Я не хочу этот вопрос как-то политизировать. Вопросы были — они выражали своё мнение. Голодовка повлияла ли это было больше связано с принятием решения по мониторингу, который провели, что есть какие-то проблемные вопросы, которые нужно решать... Эти проблемные вопросы отразили в этом проекте закона", — ответил депутат.



