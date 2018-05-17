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Пять основных изменений в Уголовный кодекс, которые предлагает государство

Национальный правовой интернет-портал Беларуси опубликовал проект закона об изменениях в Уголовный кодекс. Документ подготовлен Советом министров и внесен на рассмотрение в парламент. Предлагаемый законопроект еще может быть скорректирован.

Пять основных изменений в Уголовный кодекс, которые предлагает государство
«Наша Нива» обращает внимание на пять существенных изменений, предусмотренных законопроектом.

«Деятельность от имени незарегистрированной организации»

…будет наконец декриминализована. Абсурдная норма, по которой многие молодофронтовцы получили реальные сроки, будет перенесена из уголовного кодекса в административный.

 

Такова была одна из настоятельных рекомендаций Евросоюза.

Максимальное наказание будет составлять 50 базовых величин, но в случае признания вины — всего 0,5 базовой.

Смягчение наркотических статей

Как и анонсировалось, ответственность за распространение наркотиков может быть уменьшена, но не значительно. Раньше за это сажали на срок от 5 до 8 лет, будут — от 3 до 8 лет. За преступление в составе группы — от 8 до 15 лет, будет — от 6 до 15 лет. Если раньше предусматривалась конфискация имущества, то теперь будут назначать крупными штрафами.

Измена государству

Ранее изменника могли посадить на срок 7—15 лет. Теперь же военнослужащих и чиновников предлагают рассматривать как особую категорию и приговаривать их в случае измены к 10—20 годам заключения.

Доведение до самоубийства

Ранее под эту трактовку попадало жестокое обращение или систематическое унижение чести и достоинства. Теперь же предлагается значительно расширить формулировку. Под доведением до самоубийства будут понимать угрозу насилия в отношении жертвы или ее близких, клевету или разглашение секретных сведений, если они привели к трагедии.

Кроме того, добавляется новая статья «Пропаганда самоубийства», вызванная требованием времени. Создателей соответствующих групп в соцсетях предлагается наказывать ограничением свободы на срок до двух лет. Если же к их «советам» кто-либо прислушался, то может светить реальный тюремный срок до 5—6 лет.


Следственные действия без понятых

Предусматривается возможность проводить следственные действия без участия понятых. Но обязательно условие — непрерывное ведение аудио- и видеозаписи.

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Всем желающим предлагается направлять свои предложения по совершенствованию изменений в Уголовный кодекс.

11:11 17/05/2018






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