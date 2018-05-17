



«Деятельность от имени незарегистрированной организации»





…будет наконец декриминализована. Абсурдная норма, по которой многие молодофронтовцы получили реальные сроки, будет перенесена из уголовного кодекса в административный.









Такова была одна из настоятельных рекомендаций Евросоюза.





Максимальное наказание будет составлять 50 базовых величин, но в случае признания вины — всего 0,5 базовой.





Смягчение наркотических статей





Как и анонсировалось, ответственность за распространение наркотиков может быть уменьшена, но не значительно. Раньше за это сажали на срок от 5 до 8 лет, будут — от 3 до 8 лет. За преступление в составе группы — от 8 до 15 лет, будет — от 6 до 15 лет. Если раньше предусматривалась конфискация имущества, то теперь будут назначать крупными штрафами.





Измена государству





Ранее изменника могли посадить на срок 7—15 лет. Теперь же военнослужащих и чиновников предлагают рассматривать как особую категорию и приговаривать их в случае измены к 10—20 годам заключения.





Доведение до самоубийства





Ранее под эту трактовку попадало жестокое обращение или систематическое унижение чести и достоинства. Теперь же предлагается значительно расширить формулировку. Под доведением до самоубийства будут понимать угрозу насилия в отношении жертвы или ее близких, клевету или разглашение секретных сведений, если они привели к трагедии.





Кроме того, добавляется новая статья «Пропаганда самоубийства», вызванная требованием времени. Создателей соответствующих групп в соцсетях предлагается наказывать ограничением свободы на срок до двух лет. Если же к их «советам» кто-либо прислушался, то может светить реальный тюремный срок до 5—6 лет.









Следственные действия без понятых





Предусматривается возможность проводить следственные действия без участия понятых. Но обязательно условие — непрерывное ведение аудио- и видеозаписи.





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Всем желающим предлагается направлять свои предложения по совершенствованию изменений в Уголовный кодекс.