Об этом говорится в новом аналитическом документе «Отношения между Беларусью и Литвой: общие интересы и разногласия по АЭС», подготовленном Центром Острогорского. Его автор – директор по развитию Центра Острогорского и основатель Центра новых идей Рыгор Астапеня рассматривает в работе проблемные аспекты взаимоотношений двух стран, а также наиболее перспективные направления сотрудничества.





Тема Белорусской АЭС





Разумеется, самой напряженной темой в диалоге Литвы и Беларуси является Белорусская АЭС. Как пишет Рыгор Астапеня, Беларусь и Литва не могут прийти к согласию даже в вопросе цели строительства атомной электростанции. Литовская элита считает, что инициатива по запуску Белорусской АЭС принадлежала Кремлю. Белорусская же правящая элита убеждена, что белорусская АЭС — это возможность снизить свою зависимость от российского газа, а также стимулировать экономику в целом.









При этом, как говорится в исследовании, литовская сторона обоснованно заявляет, что у белорусских властей есть проблемы с прозрачностью. Например, когда на стройке упал 300-тонный реактор, власти первоначально опровергали эту информацию и скрывали инцидент от общественности в течение нескольких недель. Это создает впечатление, что в случае аварии на электростанции Беларусь не сообщит о ней Литве (и даже своим собственным гражданам) или сделает это тогда, когда будет слишком поздно.





Кроме того, строительство АЭС не полностью отвечает требованиям как Конвенции Эспоо, так и Орхусской конвенции, хотя на практике многие подобные стройки сталкиваются с трудностями в вопросе соответствия всем положениям этих международных конвенций. Они основаны на доброй воле подписавших его сторон, и даже многие государства-члены Европейского союза спорят о их соблюдении.





Однако, отмечает Рыгор Астапеня, литовская сторона имеет тенденцию игнорировать несколько фактов. Во-первых, по словам Международного агентства по атомной энергии Беларусь успешно справляется с развитием ядерной энергетики. Во-вторых, Беларусь добровольно согласилась на стресс-тесты Европейской комиссии. Наконец, даже литовские энергетические специалисты отмечают, что станция соответствует высоким стандартам безопасности.





Между безопасностью и экономикой





Отношения между двумя странами кажутся черно-белыми потому, что в некоторых сферах они крайне испорчены, а в других напротив, успешно развиваются. Помимо АЭС, болезненными местами в двусторонних отношениях остаются военное сотрудничество и деятельность разведывательных служб. Литва была самым большим критиком военных учений «Запад-2017», которые проводились в Беларуси и России осенью прошлого года, а разведывательные сообщества обоих государств смотрят друг на друга с неприкрытой враждебностью.





Ежегодно Департамент государственной безопасности и министерство национальной обороны Литвы публикует отчет «Оценка угроз национальной безопасности», в котором угрозы со стороны Беларуси включены в ту же главу, что и угрозы со стороны России. Белорусские и российские спецслужбы воспринимаются как тесно связанные, хотя на практике у государств есть цели, которые совершенно различны как с точки зрения направлений, так и по своим амбициям.





В то же время в сфере экономического сотрудничества и контактов между гражданами двусторонние отношения демонстрируют заметные успехи. Страны являются ключевыми экономическими партнерами: Литва остается одним из крупнейших западных инвесторов в Беларуси, занимая среди них первое место, и в течение нескольких лет являлась одним из крупнейших экспортеров в Беларусь среди стран Запада.





Трансграничное перемещение людей между двумя странами постоянно растет.









Потенциал сотрудничества





Рыгор Астапеня убежден, что белорусско-литовские отношения имеют гораздо больший потенциал, чем многие думают. С углублением белорусско-литовских связей Литва могла бы играть все большую роль в преобразованиях внутри Беларуси. Например, в конце 2017 года Беларусь подписала свой первый партнерский проект, направленный на поддержку Национального банка Беларуси и финансируемый Европейским Союзом. Центральный банк Литвы выступает в качестве партнера в этом проекте. Это всего лишь один пример того, как страны могут преследовать свои интересы, помогая друг другу.









Главная проблема в белорусско-литовских отношениях — отсутствие доверия между сторонами. Государствам необходимо научиться ставить друг друга на место партнера. Более конкретные рекомендации включают создание совместного механизма мониторинга белорусской АЭС, расширение двустороннего диалога на уровне экспертов, пропорциональное перераспределение средств из Программы добрососедства ЕС и более широкий обмен информацией между министерствами обороны двух государств.





«Безопасность Белорусской АЭС будет более обеспечена, если литовские эксперты станут сотрудничать со своими белорусскими коллегами, а не продолжат использовать тактику остракизма», - отмечается в исследовании.





Как подчеркивает Рыгор Астапеня, до сих пор Беларусь и Литва успешно избегали ссор в тех сферах, где сотрудничество оставалось взаимовыгодным. Теперь настало время устранить разногласия в проблемных сферах.



