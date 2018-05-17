Беларусь и НАТО согласовали "пакет целей партнерства"

Завершился визит в Беларусь делегации штаб-квартиры НАТО, в ходе которого прошло ежегодное совещание по вопросам участия Минска в Процессе планирования и оценки сил программы НАТО "Партнерство ради мира" (ПАРП).





"В Минобороны прошло совещание, во время которого партнеры согласовали новый пакет целей партнерства в рамках ПАРП. Также в Минске был уточнен ряд вопросов взаимодействия между белорусским оборонным ведомством и структурными подразделениями Альянса", — сообщили Sputnik в министерстве.









После совещания прошла двусторонняя встреча помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с главой делегации НАТО Полом Савере, в ходе которой стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в военной сфере, сказали в Минобороны.





С белорусской стороны в совещании, кроме представителей Минобороны, приняли участие сотрудники Совета безопасности, МИД и МЧС.





В составе делегации НАТО, кроме представителей секретариата Альянса, были военные атташе при посольствах ФРГ, Литвы, Польши и Чехии в Беларуси. А также представитель посольства Эстонии, которое выполняет функции контактной дипмиссии НАТО в Минске.



