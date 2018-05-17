Его текст опубликован на Национальном правовом интернет-портале, передает "Еврорадио"





Статья 193-1 была внесена в Уголовный кодекс в 2005 году. За деятельность от имени незарегистрированной организации она предусматривала наказание от штрафа до двух лет лишения свободы.









Власти активно использовали эту статью против оппозиционных организаций. Первыми фигурантами дел стали активисты "Молодого фронта": в 2006 году Эдуард Зеленков из Жлобина был оштрафован, а минчанин Змитер Дашкевич осужден на полтора года лишения свободы за деятельность от имени незарегистрированной организации.





Правозащитники неоднократно обращались к властям, призывая отменить эту статью.