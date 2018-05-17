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В Беларуси хотят отменить статью УК о незарегистрированных организациях

В Беларуси планируется отменить скандально известную статью 193-1 Уголовного кодекса. Она вводила уголовную ответственность за деятельность от имени незарегистрированной организации. Соответствующий законопроект об изменениях в Уголовном кодексе подготовил Совет министров.

Его текст опубликован на Национальном правовом интернет-портале, передает "Еврорадио".

Статья 193-1 была внесена в Уголовный кодекс в 2005 году. За деятельность от имени незарегистрированной организации она предусматривала наказание от штрафа до двух лет лишения свободы.


Власти активно использовали эту статью против оппозиционных организаций. Первыми фигурантами дел стали активисты "Молодого фронта": в 2006 году Эдуард Зеленков из Жлобина был оштрафован, а минчанин Змитер Дашкевич осужден на полтора года лишения свободы за деятельность от имени незарегистрированной организации.

Правозащитники неоднократно обращались к властям, призывая отменить эту статью.

08:12 17/05/2018






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