Экс-президенту Сальвадора грозит 25 лет тюрьмы

Об этом пишет Reuters.





«Судья в Сан-Сальвадоре постановил, что Антонио Сака, который был президентом страны с 2004 по 2009 годы, а также шестеро бывших высокопоставленных чиновников предстанут перед судом по обвинению, предусматривающие до 25 лет лишения свободы», - утверждает Reuters.





Экс-президента подозревают в выводе более 300 млн долл. из государственной казны на банковские счета связанных физических и юридических лиц.





«53-летний Сака отрицает свою вину, а его адвокат Марио Мачадо сейчас изучает документы дела», - говорится в материале.





Reuters напоминает, что Сака был задержан в октябре прошлого года во время свадьбы одного из сыновей.





«Судья решил оставить Сака и остальных подозреваемых под стражей», - добавляет агентство.