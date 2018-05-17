Кто богатеет на белорусах?

Это Д. Трамп выступает под лозунгом "America first"! А в нашей стране на первом месте – интересы иностранцев. Значит, Беларусь для VIP-распорядителей чужого – это просто территория для взимания дани и обогащения.





Вот ещё одно тому доказательство: большая часть белорусского госзаказа – иностранцам.





А ещё -





Частная собственность на землю в Беларуси – арабам.





Огромные налоговые льготы и административные преференции – китайцам.





Материальные выгоды от БелАЭС – для российского атомного лобби.





Преобладающая доля белорусской розницы – в руках иностранцев.





ПВТ со своими беспрецедентными льготами – на 99% работает на иностранцев.





Кредитование белорусского правительства под 6% и 7,5% годовых – на радость и в карманы иностранцев.





Даже продукты питания у нас на экспорт продаются с большими скидками, часто ниже издержек производства – на радость иностранных потребителей!





Друзья, когда в Беларуси появится правительство и власть под лозунгом "Belarus first"?







