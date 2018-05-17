Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Кто богатеет на белорусах?

В Беларуси нет национально ориентированного, патриотического правительства. Того, которое во главу угла ставит интересы страны, т. е. граждан Беларуси и белорусских субъектов хозяйствования.

Кто богатеет на белорусах?
Это Д. Трамп выступает под лозунгом "America first"! А в нашей стране на первом месте – интересы иностранцев. Значит, Беларусь для VIP-распорядителей чужого – это просто территория для взимания дани и обогащения.

Вот ещё одно тому доказательство: большая часть белорусского госзаказа – иностранцам.

А ещё - 

Частная собственность на землю в Беларуси – арабам. 

Огромные налоговые льготы и административные преференции – китайцам. 

Материальные выгоды от БелАЭС – для российского атомного лобби.

Преобладающая доля белорусской розницы – в руках иностранцев.

ПВТ со своими беспрецедентными льготами – на 99% работает на иностранцев.

Кредитование белорусского правительства под 6% и 7,5% годовых – на радость и в карманы иностранцев. 

Даже продукты питания у нас на экспорт продаются с большими скидками, часто ниже издержек производства – на радость иностранных потребителей!

Друзья, когда в Беларуси появится правительство и власть под лозунгом "Belarus first"?



Ярослав Романчук
07:56 17/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё