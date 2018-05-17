Кто богатеет на белорусах?
В Беларуси нет национально ориентированного, патриотического правительства. Того, которое во главу угла ставит интересы страны, т. е. граждан Беларуси и белорусских субъектов хозяйствования.
Это Д. Трамп выступает под лозунгом "America first"! А в нашей стране на первом месте – интересы иностранцев. Значит, Беларусь для VIP-распорядителей чужого – это просто территория для взимания дани и обогащения.
Вот ещё одно тому доказательство: большая часть белорусского госзаказа – иностранцам.
А ещё -
Частная собственность на землю в Беларуси – арабам.
Огромные налоговые льготы и административные преференции – китайцам.
Материальные выгоды от БелАЭС – для российского атомного лобби.
Преобладающая доля белорусской розницы – в руках иностранцев.
ПВТ со своими беспрецедентными льготами – на 99% работает на иностранцев.
Кредитование белорусского правительства под 6% и 7,5% годовых – на радость и в карманы иностранцев.
Даже продукты питания у нас на экспорт продаются с большими скидками, часто ниже издержек производства – на радость иностранных потребителей!
Друзья, когда в Беларуси появится правительство и власть под лозунгом "Belarus first"?
07:56 17/05/2018
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