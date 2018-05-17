НАТО проведет крупнейшие за 30 лет учения

Как передает ТАСС, учения с участием 40 тысяч военных из 30 стран, включая партнеров Альянса, пройдут в ноябре 2018 года.





Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что НАТО «покажет России свои способности по защите суверенной страны».





Учения будут содержать воздушную, морскую и наземную части. Сценарий вымышленный, но «выводы будут реальны», отметил генерал.





На маневры будут приглашены международные наблюдатели.