Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

НАТО проведет крупнейшие за 30 лет учения

НАТО проведет крупнейшие за последние 30 лет учения в Норвегии.

Как передает ТАСС, учения с участием 40 тысяч военных из 30 стран, включая партнеров Альянса, пройдут в ноябре 2018 года. 

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что НАТО «покажет России свои способности по защите суверенной страны». 

Учения будут содержать воздушную, морскую и наземную части. Сценарий вымышленный, но «выводы будут реальны», отметил генерал. 

На маневры будут приглашены международные наблюдатели. 
07:30 17/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё