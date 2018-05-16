Зачем Беларуси «люди из средневековья»?

Орден также является «проводником» для отношений между официальным Минском и Ватиканом.





В январе 2017 года Беларусь перестала быть одной из самых закрытых для иностранцев стран мира. Александр Лукашенко своим указом разрешил безвизовый въезд в республику сроком на пять дней для граждан 80 государств. Когда список этих стран был опубликован, многие удивились: в нем отдельно была указана Мальта, а отдельно — Мальтийский орден. Еще больше удивляются, узнав, что в Минске уже давно работает посольство Мальтийского ордена, с которым Беларусь поддерживает отношения как с полноценным государством.





На самом деле отношения между официальным Минском и Орденом — давние и разноплановые. Их официальная составляющая — в основном благотворительно-гуманитарная. Но есть и другая составляющая, о которой не говорят публично. Через Мальтийский орден католическая церковь продвигает свое влияние в Беларуси, а белорусские власти — получают весомого лоббиста своих интересов в Европе.





Справка





Мальтийский орден — старейший рыцарский религиозный орден Римско-католической церкви, ранее известный как орден Госпитальеров. Имеет статус организации-наблюдателя при ООН и в Совете Европы, поддерживает дипломатические отношения со 107 странами. По международному праву Мальтийский орден — «государствоподобное образование», но сам Орден позиционирует себя как государство.





Орден выдает собственные паспорта, печатает собственную валюту и марки. Членами Ордена являются 13 500 человек, также в его структуре ордена есть 80 тысяч волонтеров и более 20 тысяч медиков. Главные чиновники и дипломаты имеют паспорт Ордена — всего их около 400. Паспорт Мальтийского Ордена признается многими странами, его обладатель имеет право безвизового въезда в 32 страны.





История отношений





В мае 2017 года Александр Лукашенко принял верительные грамоты у посла Мальтийского ордена. Перед телекамерами «начальник Беларуси» заявил: «Хочу высказать слова благодарности за ту роль, которую он играет, участвуя в реализации гуманитарных проектов и программ помощи в нашей стране. Глубоко убежден, что в этом направлении мы найдем еще немало точек соприкосновения». Вообще-то дипломатические отношения между Беларусью и Суверенным Военным Мальтийским Орденом были установлены еще в 1996 году. Но только 18 февраля 2004-го первый чрезвычайный и полномочный посол Ордена вручил в Минске верительные грамоты. Затем в апреле 2009 года в Риме Александр Лукашенко впервые встретился с Великим магистром Ордена фра Мэтью Фестингом. По итогам официальных перего ов стороны подписали соглашение между Министерством связи Беларуси и Почтовой администрацией Суверенного Военного ордена госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты об обмене почтовыми отправлениями, а также меморандум между Минским облисполкомом и посольством Суверенного Мальтийского ордена в Беларуси о сотрудничестве в гуманитарной сфере.









Тогда же в интервью белорусским СМИ посол Мальтийского ордена в Беларуси Пауль Фридрих фон Фурхерр впервые объяснил, чем Орден может быть полезен официальному Минску: «Это концепция Мальтийского ордена, который выступает в роли дипломатического посредника в современном мире. У нас нет политических амбиций. Поэтому своей задачей видим наведение мостов между странами и народами, установление взаимопонимания и эффективного сотрудничества между ними».





Формально отношения Ордена с Беларусью в основном касаются гуманитарной сферы. Это адресная помощь на восстановление и реабилитацию регионов и конкретных людей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Рыцари оплачивали отдых белорусских детей в европейских странах, поставки медицинского оборудования, стажировки белорусских врачей в клиниках ЕС. Для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей под патронатом Мальтийского ордена открыли детскую деревню.





В том же 2009-м Мальтийский орден сделал принципиально важный шаг для усиления своего влияния. Глава белорусских католиков — архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич был принят в Суверенный Рыцарский Орден Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты в качестве Монаха-Капеллана Великого Креста. А в апреле 2012 года Александр Лукашенко, прощаясь с послом Мальтийского ордена (тот завершил свою миссию в Минске), сказал: «В отличие от своих коллег, западных послов, вы тот человек, который стремился всячески помочь Беларуси, получалось, не получалось, всегда вникал в проблему и делал все во благо белорусского народа, за что я вам очень благодарен. … В политических вопросах не было тем, в которые бы вы не вникали. Мы бы хотели, чтобы у нас все западные послы работали именно в этом ключе. … Мы считаем, что Католическая церковь может сделать больше в налаживании отношений между Беларусью и Западной Европой, я даже не говорю в целом о Европейском союзе, потому что известно, кто там первую скрипку играет».





Уже в 2016 году Беларусь посетил Великий канцлер Ордена Альбрехт фон Безелагер. Он, в частности, встречался с премьер-министром республики Андреем Кобяковым. «Мальтийский орден является для Беларуси особенным партнером на международной арене, на поддержку и содействие которого в реализации гуманитарных, культурных проектов мы очень рассчитываем», — сказал тогда глава белорусского правительства.





Адвокат и лоббист





Еще в 2012-м наблюдатели впервые заговорили о том, что официальный Минск в условиях крайнего обострения отношений с Европой использует старейший в мире рыцарский орден как своего рода адвоката для диалога со Старым светом. Этому способствовало то, что Мальтийский орден не связан с Евросоюзом никакими обязательствами и одновременно сам предложил выступить в роли посредника.





Хотя началось все еще раньше. Когда в 2009 году при размораживании отношений с Европой Александр Лукашенко летал в Рим и встречался с Сильвио Берлускони и Папой Римским, третьим важным лицом на тех встречах был великий магистр Мальтийского ордена.





«Мальтийский орден — структура, имеющая в Европе немалое политическое влияние, и прежде всего на Ватикан — один из неофициальных центров европейской политики, — пояснила „Росбалту“ белорусский политолог Светлана Гречулина. — После президентских выборов 2010-го и последовавших политических репрессий все страны ЕС дружно заняли очень жесткую позицию в отношении белорусского президента (Минск даже покинули все послы стран Евросоюза). Ему пришлось искать окольные пути для налаживания отношений. Ими стали Католическая церковь и Мальтийский орден».





При этом роль посредника между Беларусью и Западом выгодна и самому Ордену. Политолог Александр Класковский в 2012 году пояснял так: «Мальтийский Орден — это экстерриториальное государственное образование. По большому счету, оно держится только на традициях, имидже, а за счет дипломатической деятельности поддерживается его существование. Поэтому его представители используют любую возможность утвердить себя, в том числе и в реальной политике. Тем более, что миссия налаживания контактов, миротворчества, может быть подана очень благородно».









Лукашенко пока открыл на вход всего одну дверь





«Слухи о бизнес-интересах Мальтийского ордена в Беларуси возникают регулярно, но тут что-то подтвердить или опровергнуть крайне сложно. Просто речь идет про отдельных членов ордена — влиятельных западных бизнесменов, — говорит Светлана Гречулина. — То есть это их собственные бизнес-интересы, обычно негласные, а контакты через Орден просто позволяют „решать вопросы“ на самом высоком уровне. Так что все ограничивается слухами. Как бы и все об этом говорят, и никто достоверно ничего не знает».





Другие аналитики все же делают упор на особой роли Мальтийского ордена в росте влияния Католической церкви в Беларуси. Российское издание «Фонд стратегической культуры» в августе 2012-го писало: «Именно Мальтийский орден по замыслу белорусских властей может помочь наладить отношения как с ЕС напрямую, так и опосредованно через Ватикан. Вполне естественно, все это не может не вызвать озабоченность и у российского политического руководства, и у Русской Православной Церкви. … Большинство белорусских ксендзов имеют польское гражданство. А с учетом того, что предыдущий папа Иоанн Павел II был этническим поляком (Кароль Войтыла), понятно, что влияние католиков в Белоруссии в период его понтификата значительно усилилось».





Действительно, хотя в Беларуси к католикам относит себя 15% населения, их влияние (в том числе в органах власти) гораздо больше, чем можно было бы предположить. В отдельных регионах, например в Гродненской области, католики и вовсе играют ведущую роль. А теперь вспомним, что кардинал Беларуси Тадеуш Кондрусевич на сегодняшний день является единственным в республике рыцарем Мальтийского ордена. Так что вполне логично, что Александр Лукашенко периодически обращается за помощью к Ватикану и Мальтийскому ордену для решения проблемы взаимоотношений с Евросоюзом.





В 2012 году в беседе с послом Ватикана глава Беларуси заметил: «От католической церкви и лично от папы Бенедикта мы ждем большего в защите наших интересов, особенно — на Западе. А все, что я ему обещал, мы выполнили». В данном случае речь шла о подписании конкордата — договора о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Католической церковью (в лице Ватикана).





Но конкордат — это договор не только с Ватиканом, но и всем католическим сообществом, ведь Костел — единственная из конфессий, которая обладает международной правосубъектностью. А значит, подписанный конкордат может вывести отношения католической церкви и белорусского государства на международно-субъектный уровень: католическая церковь получит юридические гарантии и международную защиту, которых нет даже у православных.