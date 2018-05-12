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Как активисты победят дедовщину в армии?

На платформе Talaka начался сбор средств на онлайн портал для просвещения призывников, допризывников, военнообязанных, военнослужащих, альтернативщиков и их близких. Центр прав призывника также сможет стать одним из эффективных инструментом для борьбы с дедовщиной в армии.

Портал povestka.by рассказывает призывникам об их правах, действующих законах, и о том, как защитить себя от несправедливости во время призыва в армию. На сайте можно найти ответы на самые популярные вопросы призывников или задать вопрос онлайн. За 2017 год сайт посетило более100 тыс. человек, они задали более 2000 вопросов и провели на сайте более 12000 часов за чтением материалов.

Однако потенциал ресурса намного больше:

«К нам часто обращаются призывники, которые хотят знать, а как служится в какой-то конкретной воинской части, есть ли там дедовщина, как кормят и др. Поскольку мы сами там не находимся, то ответить на эти вопросы не можем. Но мы нацелены на то, чтобы наша платформа стала форумом для общения призывников, и тех, кто уже служит. У военнослужащих, есть возможность пользоваться телефонами с wifi. Они видят, что происходит и смогут писать об этом на форуме. Наша платформа позволит сделать армию более прозрачной и распознать тех, кто любит злоупотреблять силой и служебным положением», - пояснил один из активистов проекта Семен Гавриленко.

Четыре года активисты вкладывали свои деньги и время в развитие этого ресурса. Но для масштабирования проекта потребуется народная поддержка. Текущая краудфандинговая кампания направлена на сбор средств для оплаты хостинга и домена в этом году.


Источник: "Телеграф"
21:50 16/05/2018






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