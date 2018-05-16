"Я открыл глаза и увидел, что возле меня стоят люди в масках. Они не представлялись, не показывали документов, а только сказали, что сейчас придет милиционер по форме", - говорит Илья Мироненко.





Через какое-то время в квартире было уже двое сотрудников в масках, один по форме и один в штатском. Они показали парню бумагу в которой значилось, что осмотр будет осуществляться в связи с мирной акцией протеста против строительства аккумуляторного завода в Бресте - перекрытием трассы М1, пишет spring96.org









Илья Мироненко зарегистрирован в Бресте, но постоянно проживает в Минске. Парень считает, что осмотр у него был произведен именно из-за этого.





По итогам у него были изъяты два компьютера, четыре мобильных телефона, флешка и фотоаппарат Polaroid, который вообще не может являться носителем информации по своим техническим характеристикам. Кроме этого забрали и старый бланк о денежном переводе в Россию.





Копии об изъятии Илье Мироненко не дали, однако сообщили, что все вещи будут переданы в Брест, а проверка займет от десяти дней до месяца.





Известно, что сотрудники милиции пришли с осмотром по месту прописке к девушке Т. в городе Барановичи с подозрением на ее участие в той же акции по перекрытию трассы М1 под Брестом. Пытались отобрать компьютерную технику, однако мать девушки указала, что ее дочь по месту регистрации давно не проживает. После этого милиционеры попросили ее расписаться в бумаге с информацией о том, что 6 мая девушки Т. не было в Барановичах. С этим и ушли.





Также с осмотром пришли и к анархисту Роману. В постановлении причиной процессуальных действий было указано административное правонарушение в виде пикетирования на трассе М1 под Брестом. У милиционеров якобы были основания полагать, что Роман причастен к этому правонарушению. Осмотр проводили участковый РОВД Заводского района г. Минска Олег Ганестов и еще четыре человека в штатском, которые не представлялись и не показывали свои удостоверения. У Романа изъяли ноутбук, телефоны и одежду. Сняли с парня кроссовки.





"Вели себя достаточно корректно, не хамили, не били, наручники не надевали. Спросили, был ли я в Бресте в день акции", - отметил Роман.





Напомним, акция прошла 5 мая. На своем сайте, доступ к которому в Беларуси закрыт, анархисты указали, что провели в Бресте две акции против строительства аккумуляторного завода: нанесли на забор строительной площадки предприятия надпись «Нет заводу АКБ», а также перекрыли три полосы трассы М1.









Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне "Брест". Вопросом строительства обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что волнует людей, - это оценка воздействия на окружающую среду. Однако проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия». Противники строительства ставят под сомнение эти сведения.