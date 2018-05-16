Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

К оршанцу, который устроил одиночный пикет, пришли с обыском

В доме оршанца Романа Кузменкова прошел обыск, хотя формально по документам – осмотр. Милиционеры заявили, что проводят проверку по анонимному сообщению об оскорблении.

Проверку в отношении оршанца проводят за якобы оскорбление местного чиновника. Представители Оршанского РОВД так и не объяснили, кого конкретно оскорбили и каким образом, но сообщили, что поступило анонимное сообщение, передает "Белсат".

Роман Кузьменков

Милиционеры вынесли из дома Романа компьютер, принтер, съемный диск и флэшку.

Мужчина считает, что такие действия связаны с его одиночном пикетом, который состоялся 14 мая на площади Ленина в Орше.

Пикет в Орше. Фото orsha.eu

Роман Кузменков вышел на пикет с самодельной табличкой, на которой написал «По 500 тут нет». Через 15 минут его задержали и оштрафовали на 490 рублей. Свой выход на площадь он объяснил тяжелым положением с работой и низкими зарплатами в городе, а также солидарностью с независимым профсоюзом РЭП.

21:06 16/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё