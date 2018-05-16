К оршанцу, который устроил одиночный пикет, пришли с обыском

Проверку в отношении оршанца проводят за якобы оскорбление местного чиновника. Представители Оршанского РОВД так и не объяснили, кого конкретно оскорбили и каким образом, но сообщили, что поступило анонимное сообщение, передает "Белсат"





Роман Кузьменков





Милиционеры вынесли из дома Романа компьютер, принтер, съемный диск и флэшку.





Мужчина считает, что такие действия связаны с его одиночном пикетом, который состоялся 14 мая на площади Ленина в Орше.





Пикет в Орше. Фото orsha.eu





Роман Кузменков вышел на пикет с самодельной табличкой, на которой написал «По 500 тут нет». Через 15 минут его задержали и оштрафовали на 490 рублей. Свой выход на площадь он объяснил тяжелым положением с работой и низкими зарплатами в городе, а также солидарностью с независимым профсоюзом РЭП.