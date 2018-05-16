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Лукашенко позвал Путина в Могилев. По срочному ремонту и авралу могилевчане уже догадались о готовящейся программе визита

Александр Лукашенко во время недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи пригласил того приехать в Могилев в сентябре этого года.

—  У нас осенью Форум регионов в Могилеве. Обычно мы проводили этот форум на высшем уровне. Я думаю, найдете время, осенью построите график, чтобы посетить Могилев. Для вас это новый город. Белорусы и россияне достойно готовятся, чтобы провести форум на высоком уровне, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Как сообщают могилевские правозащитники, информация о возможном приезде Путина в Могилев циркулировала и раньше. Именно с этим частично связывают активизацию строительства Белорусско-Российского университета, который должен быть готов к сентябрю.

К этому сроку должен быть достроен административно-деловой центр на месте бывшего «Дома Быта» напротив Могилевского горисполкома. В этом здании, помимо офисов, также должны обустроить гостиницу, в которой будет президентский люкс. Именно в нем, по нашей информации, планируется пребывание чиновников высшего ранга, в том числе и президента РФ, если он примет приглашение.

К слову, как показали российские выборы, Могилев – это самый пропутинский облцентр в Беларуси.


21:02 16/05/2018






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