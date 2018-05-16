Федынич: Мы морально готовы к любым вариантам

14 мая Следственный комитет опубликовал детали обвинения, предъявленого лидеру и главному бухгалтеру профсоюза РЭП.





Геннадий Федынич рассказал «Салідарнасці», что в данный момент он с коллегой Игорем Комликом и адвокатами изучают материалы дела: «Подробности будут позже».









Геннадий Федынич рассказал, что дело выглядит сырым. Кроме того, по его словам Литва отказалась комментировать дело и способствовать расследованию.





— Очень не хочется быть предметом торговли, кто бы не торговался. Но время покажет, чем все закончится. Мы морально готовы к любым вариантам. Сам же я считаю это дело сфабрикованным.



