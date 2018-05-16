Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Федынич: Мы морально готовы к любым вариантам

Лидер РЭП рассказал «Салідарнасці» о том, что он думает о возможном исходе «дела профсоюза».

14 мая Следственный комитет опубликовал детали обвинения, предъявленого лидеру и главному бухгалтеру профсоюза РЭП.

Геннадий Федынич рассказал «Салідарнасці», что в данный момент он с коллегой Игорем Комликом и адвокатами изучают материалы дела: «Подробности будут позже».


Геннадий Федынич рассказал, что дело выглядит сырым. Кроме того, по его словам Литва отказалась комментировать дело и способствовать расследованию.

— Очень не хочется быть предметом торговли, кто бы не торговался. Но время покажет, чем все закончится. Мы морально готовы к любым вариантам. Сам же я считаю это дело сфабрикованным.

Активисты независимого профсоюза РЭП в Гомельской области готовы поддержать Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Фото praca-by.info

С 28 мая по 8 июня в Женеве пройдет конференция Международной организации труда. В ней будет участвовать правительственная делегация Беларуси. На конференцию также приглашены представители независимых профсоюзов, в том числе и председатель РЭП. По словам Геннадия Федынича, властям Беларуси отправлено ходатайство с просьбой разрешить ему посетить конференцию. Запрос в Следственный комитет, Администрацию президента, Минтруда и МИД отправило руководство глобального профсоюза IldustriALL, заместителем члена Исполкома которого является Федынич.

— Властям тут плохо и отпустить нас, и не отпустить тоже нехорошо. С другой стороны, следственные действия завершены, мы знакомимся с делом. И особого повода не выпустить меня у них нет, — считает лидер РЭП.

20:37 16/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё