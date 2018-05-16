Красавцы! Александр и Николай Лукашенко примерили в Таджикистане богатые чапаны
Александр Лукашенко и его сын Николай сфотографировались в Таджикистане с главой страны Эмомали Рахмоном в традиционных мужских таджикских нарядах – чапанах.
В среду Лукашенко с сыном Николаем посетили загородную резиденцию Рахмона, расположенную в Варзобском районе вблизи столицы Душанбе.
Там для гостей из Беларуси был организован неофициальный обед, Рахмон провел небольшую экскурсию по резиденции.
После неофициальных мероприятий белорусский президент с сыном и главой Таджикистана сфотографировались в национальной мужской таджикской одежде – чапане.
Чапан – это стеганый халат, популярный в странах среднеазиатского региона. Он не имеет пуговиц и воротника, одна пола нахлестывается на другую. Чапаны для торжественных случаев изготавливаются из бархата и шелка, а также богато украшаются вышивкой серебряной и золотой нитью.
20:21 16/05/2018
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