В среду Лукашенко с сыном Николаем посетили загородную резиденцию Рахмона, расположенную в Варзобском районе вблизи столицы Душанбе.





Там для гостей из Беларуси был организован неофициальный обед, Рахмон провел небольшую экскурсию по резиденции.





После неофициальных мероприятий белорусский президент с сыном и главой Таджикистана сфотографировались в национальной мужской таджикской одежде – чапане.





Чапан – это стеганый халат, популярный в странах среднеазиатского региона. Он не имеет пуговиц и воротника, одна пола нахлестывается на другую. Чапаны для торжественных случаев изготавливаются из бархата и шелка, а также богато украшаются вышивкой серебряной и золотой нитью.