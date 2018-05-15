Современный Китай в массовом сознании россиян – наиболее ценный экономический партнер России, но наиболее дружественной страной россияне считают Беларусь, пишут "Ведомости"





Китай уже пятый год подряд возглавляет в опросе ФОМа список стран, отношения с которыми россияне считают наиболее важными для экономики; в 2018 г. так считают 48% опрошенных. Вторая с большим отставанием – 26% – Беларусь, следом – Германия с 23%. Китай действительно основной торговый партнер России, на которого в 2017 г., по данным ФТС, пришлось 15% внешнего товарооборота ($87 млрд; импорт превышает экспорт на $10 млрд), а Беларусь – главный торговый партнер среди стран ЕАЭС ($27,1 млрд), при этом на Украину приходится 2% от $584 млрд товарооборота.









Любопытно, что в списке наиболее дружественных стран Китай, занявший в 2017 г. 1-е место, в 2018 г. на 1 п. п. уступил своему традиционному с 2014 г. конкуренту Беларуси (58 и 59% соответственно). Далее россияне с большим отставанием отметили среди самых дружелюбных Казахстан (40%) и Турцию (26%). Украина в этом списке с 1% идет на 16-м месте, а в списке стран с самыми плохими отношениями с Россией идет второй после США.





Такие результаты не только следствие пропаганды в российском медиапространстве, они отражают и достаточно устойчивые стереотипы в массовом сознании. Большую роль в их активизации играет сильное чувство обиды на Запад, в основе которого распад СССР, считает политолог Алексей Макаркин. Сегодня россияне переживают не только разделение когда-то единого государства, но и максимальное дистанцирование независимой Украины от России с минимальными шансами на скорое восстановление близких отношений. Представление, что есть хороший народ, который опомнится и вернется к России, остается у россиян относительно Беларуси – в отличие от Украины Беларусь не подчеркивает, что хочет оторваться от России и стать ближе к Европе; в Украине ускоренно формируется новая идентичность с опорой на национальное движение и заменой советских символов, а в белорусской версии истории есть место и советскому периоду, а все конфликты Москвы и Минска не выносятся на публику и др.





Но что в этом ряду делает Китай? Китай в массовом сознании воспринимается если не как враг, то оппонент США, а враг моего врага – мой друг; кроме того, Китай в общественном мнении российский союзник, который вместе с Россией во многих случаях голосует в ООН, говорит Макаркин. На Китай россияне не обижены, свою роль играет советский опыт дружбы, в СМИ не критикуют китайскую политику, противоречия не выходят на массовую аудиторию.