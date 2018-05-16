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Ангела Меркель предлагает создать кибервойска в ответ на военную доктрину РФ

Гибридная война является частью военной доктрины России, заявила канцлер.

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свою позицию о необходимости повышения оборонных расходов страны, выступая в среду на дебатах по бюджету в бундестаге, сообщает "Укринформ".

"Речь идет не о вооружении, а просто о снаряжении", - заявила Меркель.


По ее словам, важны также совершенно новые навыки - "кибернавыки, поэтому было правильным создать кибервойска, поскольку гибридная война является частью военной доктрины России - совершенно официально".

"Конечно, мы должны быть способными к обороне. В противном случае у нас нет шансов", - подчеркнула Меркель.

Глава правительства отметила также необходимость обеспечить достаточное снаряжение солдат, которое позволит им достойно выполнять задачи международных миссий, НАТО и национальной обороны.


Меркель подчеркнула все более растущую важность для Германии "защиты на уровне страны и Альянса" и сделала акцент на патрулировании воздушного пространства стран Балтии и обязательств бундесвера в Румынии и Болгарии.

Как известно, оборона уже занимает в федеральном бюджете ФРГ вторую строку. На текущий год на эти цели выделено 38,5 млрд евро, на предстоящий год предусмотрен 41,5 млрд. Впрочем страна все равно далека от цели НАТО 2% ВВП на оборону, которого обещали достигнуть; сейчас показатель составляет 1,24%. Во времена холодной войны на армию в ФРГ тратилось 2,3%.

18:16 16/05/2018






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