Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свою позицию о необходимости повышения оборонных расходов страны, выступая в среду на дебатах по бюджету в бундестаге, сообщает "Укринформ"





"Речь идет не о вооружении, а просто о снаряжении", - заявила Меркель.









По ее словам, важны также совершенно новые навыки - "кибернавыки, поэтому было правильным создать кибервойска, поскольку гибридная война является частью военной доктрины России - совершенно официально".





"Конечно, мы должны быть способными к обороне. В противном случае у нас нет шансов", - подчеркнула Меркель.





Глава правительства отметила также необходимость обеспечить достаточное снаряжение солдат, которое позволит им достойно выполнять задачи международных миссий, НАТО и национальной обороны.









Меркель подчеркнула все более растущую важность для Германии "защиты на уровне страны и Альянса" и сделала акцент на патрулировании воздушного пространства стран Балтии и обязательств бундесвера в Румынии и Болгарии.





Как известно, оборона уже занимает в федеральном бюджете ФРГ вторую строку. На текущий год на эти цели выделено 38,5 млрд евро, на предстоящий год предусмотрен 41,5 млрд. Впрочем страна все равно далека от цели НАТО 2% ВВП на оборону, которого обещали достигнуть; сейчас показатель составляет 1,24%. Во времена холодной войны на армию в ФРГ тратилось 2,3%.