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Во время встречи Лукашенко и Пашиняна упоминались белорусские "Полонезы"

Во время недавней встречи в Сочи Александра Лукашенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна поднимался вопрос поставок оружия из Беларуси в Азербайджан.

Об этом рассказал сам Пашинян. По его словам, реакция Лукашенко на его слова "была нормальной", информирует сайт news.am.

Как сообщало Еврорадио, в апреле российское издание "Коммерсант" написало о том, что близок к подписанию контракт на поставку в Азербайджан белорусских систем залпового огня "Полонез". Речь шла о десятке единиц этой современной техники. Отмечалось, что упомянутую сделку можно рассматривать как ответ Баку на поставки Россией в Армению оперативно-тактических систем "Искандер". Как известно, отношения между Арменией и Азербайджаном остаются напряженными из-за вопроса Нагорного Карабаха, на который претендуют обе страны.



17:24 16/05/2018






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