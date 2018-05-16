Об этом рассказал сам Пашинян. По его словам, реакция Лукашенко на его слова "была нормальной", информирует сайт news.am.





Как сообщало Еврорадио , в апреле российское издание "Коммерсант" написало о том, что близок к подписанию контракт на поставку в Азербайджан белорусских систем залпового огня "Полонез". Речь шла о десятке единиц этой современной техники. Отмечалось, что упомянутую сделку можно рассматривать как ответ Баку на поставки Россией в Армению оперативно-тактических систем "Искандер". Как известно, отношения между Арменией и Азербайджаном остаются напряженными из-за вопроса Нагорного Карабаха, на который претендуют обе страны.



