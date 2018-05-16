Премией награждаются лица, которые проявили себя в общественной, профессиональной, или творческой деятельности в пользу Беларуси и Свободы.





Премия «За свободу мысли» будет вручаться на родине Василя Быкова возле Дома-музея писателя в деревне Бычки на Витебщине в этом году в 11-й раз. Первых лауреатов в 2008 году назвали 50 найбoлее известных лидеров мнений независимого сообщества страны.









В последующие годы имена победителей определяло вдвух турах жюри в составе владельцев Премии Василя Быкова всех предыдущих лет.





Лауреатами Премии Василя Быкова становились поэт Рыгор Бородулин и Нил Гилевич, писатель Владимир Орлов, краеведы Алесь Белокоз и Ада Райчёнок, художники Алесь Пушкин и Алесь Марочкин, литераторы и политики Владимир Некляев и Павел Северинец, музыканты и исполнители Лявон Вольский, Змитер Войтюшкевич и Виктор Шалкевич, общественный деятель Дмитрий Дашкевич, режиссер Валерий Мазынский.