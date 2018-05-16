Движение «За Свободу» начало сбор средств на премию имени Василя Быкова
Движение «За Свободу» через платформу "Толока" начало сбор средств на премию имени Василя Быкова «За свободу мысли».
Премией награждаются лица, которые проявили себя в общественной, профессиональной, или творческой деятельности в пользу Беларуси и Свободы.
Премия «За свободу мысли» будет вручаться на родине Василя Быкова возле Дома-музея писателя в деревне Бычки на Витебщине в этом году в 11-й раз. Первых лауреатов в 2008 году назвали 50 найбoлее известных лидеров мнений независимого сообщества страны.
В последующие годы имена победителей определяло вдвух турах жюри в составе владельцев Премии Василя Быкова всех предыдущих лет.
Лауреатами Премии Василя Быкова становились поэт Рыгор Бородулин и Нил Гилевич, писатель Владимир Орлов, краеведы Алесь Белокоз и Ада Райчёнок, художники Алесь Пушкин и Алесь Марочкин, литераторы и политики Владимир Некляев и Павел Северинец, музыканты и исполнители Лявон Вольский, Змитер Войтюшкевич и Виктор Шалкевич, общественный деятель Дмитрий Дашкевич, режиссер Валерий Мазынский.
Организатором мероприятий является Движение «За Свободу». Собранные в этом году средства пойдут на изготовление статуэтки и диплома для лауреата - 1100 руб., организацию торжеств, концерта и медиа - поддержки - 1600 руб., изготовление призов (открытки, блокноты, закладки и пр.) - 1000 руб., аренду автобусов - 1300 руб. Активные участники краудфандинговой кампании смогут лично участвовать в церемонии вручения премии, а также получить комплект подарков с благодарностью от организаторов.
Источник: "Наша Нива"
16:43 16/05/2018
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