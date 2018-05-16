Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Движение «За Свободу» начало сбор средств на премию имени Василя Быкова

Движение «За Свободу» через платформу "Толока" начало сбор средств на премию имени Василя Быкова «За свободу мысли».

Премией награждаются лица, которые проявили себя в общественной, профессиональной, или творческой деятельности в пользу Беларуси и Свободы.

Премия «За свободу мысли» будет вручаться на родине Василя Быкова возле Дома-музея писателя в деревне Бычки на Витебщине в этом году в 11-й раз. Первых лауреатов в 2008 году назвали 50 найбoлее известных лидеров мнений независимого сообщества страны.


В последующие годы имена победителей определяло вдвух турах жюри в составе владельцев Премии Василя Быкова всех предыдущих лет.

Лауреатами Премии Василя Быкова становились поэт Рыгор Бородулин и Нил Гилевич, писатель Владимир Орлов, краеведы Алесь Белокоз и Ада Райчёнок, художники Алесь Пушкин и Алесь Марочкин, литераторы и политики Владимир Некляев и Павел Северинец, музыканты и исполнители Лявон Вольский, Змитер Войтюшкевич и Виктор Шалкевич, общественный деятель Дмитрий Дашкевич, режиссер Валерий Мазынский.

Организатором мероприятий является Движение «За Свободу». Собранные в этом году средства пойдут на изготовление статуэтки и диплома для лауреата - 1100 руб., организацию торжеств, концерта и медиа - поддержки - 1600 руб., изготовление призов (открытки, блокноты, закладки и пр.) - 1000 руб., аренду автобусов - 1300 руб. Активные участники краудфандинговой кампании смогут лично участвовать в церемонии вручения премии, а также получить комплект подарков с благодарностью от организаторов.

Источник: "Наша Нива"
16:43 16/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё