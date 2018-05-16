Россия не намерена существенно укреплять белорусскую армию

В ожидании просьбы о защите?





Россия не намерена укреплять белорусскую армию далее некоего минимального и очень низкого уровня. Помимо наземной системы ПВО, остальные компоненты белорусской армии Кремль поддерживать не намерен. Об этом говорится в прогнозе второго выпуска «Минского барометра», который был презентован в белорусской столице.





Как отметил в ходе презентации военный аналитик Александр Алесин, Россия не заинтересована в сильной белорусской армии. А потому отказывает своему ближайшему союзнику в поставках новейших образцов вооружений. Например, просьбы Минска о поставках оперативно-тактических комплексов «Искандер-Э» игнорируются с 2002 года.









Незаинтересованность, по мнению Александра Алесина, может объясняться разными причинами – от возможной перспективной реализации украинского сценария в Беларуси, до желания довести нашу армию страны до состояния, когда белорусское руководство само попросит о вооруженной защите государства российскими военными. Тем более, что закупать по рыночным ценам, например, новые российские ЗРК для Беларуси нереально.





Собственно, и Беларусь пока не особенно рвется наращивать расходы на вооружение. Оборонный бюджет страны, в 2018 году, по словам Александра Алесина, вырос примерно на 50 млн долларов, то есть на относительно небольшую сумму.





«Полонез» как заменитель российского импорта





В этой ситуации белорусский ВПК приступил к выпуску реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез» и самостоятельно продвигает их на рынки. В частности, в мае в Казахстане на полигоне Сары-Шаган прошло совместное КШУ ракетных войск и артиллерии армий Беларуси и Казахстана с участием подразделений РСЗО «Полонез». На взгляд эксперта, учения – не только возможность испытать системы на предельной дальности, что в Беларуси сделать невозможно, но и найти для них нового потенциального заказчика. А то, что такие испытания проходят не в России, можно расценивать как незаинтересованность российской армии в продвижении «Полонезов».





Кроме того, в «Минском барометре» описывается ситуация, произошедшая весной, когда Беларусь пошла на передачу важных видов техники без непосредственной их замены. В частности, 21 апреля министр обороны Сербии сообщил о поставке четырех истребителей МиГ-29 из Беларуси, причем без оплаты со стороны Белграда.





«Возможно, Беларусь передаст этой стране позже дополнительную технику, поскольку в ноябре сербские СМИ писали о возможной поставке Минском Белграду шести МиГ-29 и четырех дивизионов ЗРК С-300. По всей видимости, передача Сербии не избыточной техники является условием Москвы для снижения цены на Су-30, которые намерен приобрести Минск», - говорится в «Минском барометре».





Авторы анализа предполагают, что новые российские истребители по приемлемой цене, скорее всего, Минск получит лишь согласившись передать еще некоторое имущество другому российскому союзнику, что минимизирует то повышение оборонных возможностей, которого белорусское правительство рассчитывало добиться посредством покупки новых машин.









Балансирование между Россией и Западом





В целом же прогнозируется, что Беларусь продолжит курс на расширение сотрудничества с КНР в военной и военно-технической области. Тем самым Минск постарается избежать опасного в условиях Беларуси выбора между дальнейшим сближением с Россией или Западом. В остальном Минск продолжит и поддерживать максимально положительные отношения с НАТО, и оставаться членом договоров в области безопасности с Россией.





«Ситуация в регионе в ближайшие месяцы останется относительно напряженной, но стабильной. Изменений, например, в направлении наращивания сил НАТО ожидать не приходится. Исключением является ситуация на востоке Украины, которая чревата возобновлением горячей фазы вооруженного конфликта. В остальном все стороны продолжат медленно, но неуклонно накачивать регион военными ресурсами», - предполагают авторы «Минского барометра».