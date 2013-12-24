7 редчайших ситуаций, когда Лукашенко предпочел не вмешиваться

Впрочем, и в жизни Лукашенко случаются ситуации, когда он понимает: его вмешательство излишне. С трудом, но такие примеры удалось обнаружить, пишет gazetaby.com





Превращение «Белой Руси» в партию





После первых лет работы «Белой Руси» поползли слухи, что структура может быть реорганизована в политическую партию для поддержки Александра Лукашенко. Однако тот заявил, что не намерен вмешиваться в процесс создания политических партий и общественных организаций в стране.





– Я не буду вмешиваться в эти процессы. Я поставил задачу так, чтобы общественные организации и партии варились в собственном котле, если так можно сказать. Все должно выкристаллизовываться само по себе, – сказал глава Беларуси.





Скандал с Эдвардом Сноуденом





В 2013 году о шпионе-перебежчике говорили во всем мире. Глава Беларуси не упустил повода прокомментировать ситуацию, но все же удержался от того, чтобы перейти к конкретным действиям.









– Но нам лучше не вмешиваться в это. Они пусть сами разбираются со своим Сноуденом, но это только начало для американцев. Пожар они будут тушить по разным направлениям. Они его разожгли, и они его будут тушить, – заявил глава Беларуси.





Политический кризис в Украине





В начале 2014 года глава Беларуси в отличие от руководителей восточной соседки повел себя весьма сдержанно при политическом кризисе в Украине.









– То, что происходит в Украине — это кошмар, это катастрофа. Это не мое дело, там и без меня разберутся, попросят меня — я скажу «да» или «нет», помогу или нет. Если возьмут власть в эти президентские выборы те, которые громят, — это надолго, — сказал Лукашенко, обойдясь без навешивания ярлыков.





Валютный рынок и денежно-кредитная сфера





В конце 2000-х-начале 2010-х Беларусь умудрилась пережить три девальвации. Назначив, наконец, руководителем Нацбанка профессионала – Павла ллаура – глава государства дал понять, что ограничивать его деятельность не будет.





Два года назад Лукашенко отдельно подчеркнул, что в последнее время он специально не вмешивается в вопросы развития банковской системы, валютного рынка и денежно-кредитной сферы.





Результаты не заставили себя ждать: в последние годы курс белорусского рубля демонстрирует удивительную стабильность.





Кадровая политика хоккейного клуба «Динамо-Минск»





Два года назад глава государства сообщил, что не собирается вмешиваться в кадровую политику хоккейного клуба «Динамо-Минск». Надо понимать, что не исключался вариант, при котором решение вопроса о назначении главного тренера он мог взять на себя.









Игорю Шуневичу, председателю наблюдательного совета клуба, Лукашенко сказал:





– Я абсолютно не собираюсь вмешиваться в расстановку кадров. Это ваша прерогатива. С кем хотите, советуйтесь, но в будущем году надо показывать результат.





Празднование 100-летия БНР





В начале нынешнего года шли дискуссии, как лучше отпраздновать 100-летие БНР и станут ли власти препятствовать мероприятию. В марте Лукашенко заявил, что поручил госорганам не вмешиваться в обсуждение празднования, дав понять, что мешать организаторам не будут:





— Пусть они сами разберутся. Хотят они возле Оперного театра — пускай собираются.





Дело Скрипалей





Самый свежий пример, когда Лукашенко повел себя весьма сдержанно. В ходе недавнего визита в Молдову его попросили прокомментировать ситуацию вокруг «дела Скрипалей».





– Не мое это дело – комментировать. Это, скорее, ваше дело, – удивил журналистов Лукашенко.





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В завершение можно сказать, что случаи, когда глава Беларуси считал излишним ввязываться в решение того или иного вопроса, настолько редки, что вполне могут рассматриваться как исключения из общего правила. Однажды Александр Лукашенко дал вполне ясную установку для чиновников: государство, насколько возможно, должно вмешиваться во все процессы жизни общества.



