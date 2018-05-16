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Прогиб засчитан. Лукашенко поручил заложить два фруктовых сада имени Эмомали Рахмона

Два фруктовых сада имени Президента Таджикистана Эмомали Рахмона заложат в Брестской и Гомельской областях. Соответствующее поручение дал сегодня Александр Лукашенко во время официального визита в Таджикистан, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что по пути на сборочное производство белорусской сельхозтехники в Гиссаре обсуждал эту тему с Эмомали Рахмоном. В Таджикистане тоже бывают суровые морозы в зимний период, но местные сады выживают. 

"Неужели в Гомельской и Брестской областях мы не сможем, районировав, возделывать эти культуры, которые произрастают в Таджикистане. Я чувствую, что у нас эти сорта будут расти", - отметил Лукашенко. Он дал поручение заложить по саду в каждой из названных областей и выделить под них достаточное количество земли. "Надо попробовать. Климат меняется. Мы арбузы выращиваем в центральной Беларуси", - сказал Александр Лукашенко. 

Эмомали Рахмон также поручил организовать соответствующую работу вместе с белорусскими специалистами и пообещал содействие, в том числе в плане подготовки необходимого количества саженцев. Посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов рассказал, что черешневый сад белорусско-таджикской дружбы появится и в Таджикистане. Под него уже отведено место и заказаны саженцы.

Но что будет, если сады не выживут во влажном и не самом теплом белорусском климате? Расстрел?..

12:08 16/05/2018






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