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В Иерусалиме проходит церемония открытия посольства Гватемалы

Сегодня в Иерусалиме проходит церемония открытия посольства Гватемалы, сообщает ТАСС. Гватемала станет второй страной после США, которая перенесла свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Джимми Моралеса и Биньямина Нетаньяху

Церемония проходит в присутствии президента Гватемалы Джимми Моралеса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Трансляцию церемонии ведет в соцсети Facebook канцелярия главы правительства Израиля. О переносе гватемальского диппредставительства Джимми Моралес объявил в декабре 2017 года вслед за президентом США Дональдом Трампом, который признал Иерусалим столицей Израиля и анонсировал размещение там посольства США. 14 мая в Иерусалиме состоялась церемония открытия посольства США. Это привело к резкому усилению акций протестов палестинцев. 


Столкновения 14 мая с израильскими солдатами у границы сектора Газа унесли жизни более 60 палестинцев. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства. 


11:16 16/05/2018






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