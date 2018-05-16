



Украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам колонии по обвинению в создании на территории Крыма террористического сообщества, объявил бессрочную голодовку. Он требует освобождения не себя, а всех украинских полизаключенных в России.





О голодовке, начатой Сенцовым, рассказал "Медиазоне " адвокат Дмитрий Динзе, посетивший осужденного в колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе. Через защитника режиссер передал записку о своей одиночной акции протеста.









"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ", - написал режиссер в записке, приписав в конце по-украински "Вместе и до конца. Слава Украине!".





Как рассказал Динзе, его подзащитный готовился к голодовке полтора месяца. В этот период он отказался от всех съестных передач, перестал покупать что-либо в магазине при колонии и перешел на баланду. Он ел минимальное количество еды чтобы подготовить организм к длительному воздержанию от пищи.





Когда Сенцов понял, что к голодовке готов, он в письменном заявлении оповестил о ней начальника колонии, указав свои требования освободить 64 украинских политзаключенных. Адвокату он не назвал имен.





"В колонии его уговаривали прекратить голодовку, приезжали представители Совета по правам человека при ФСИН. Он заявил в ответ, что голодовка будет идти до победного конца: либо он погибнет, либо его требования начнут исполняться. О собственном освобождении он не требовал. Речь идет исключительно об освобождении политзаключенных", - подчеркнул Динзе.





Как только Сенцов начал голодать, его перевели в изолированную камеру, его здоровье контролирует медик. Сейчас состояние здоровья режиссера стабильное. Претензий к непосредственно к колонии "Белый медведь", по словам адвоката, его подзащитный не предъявляет.





Динзе отметил, что сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) иногда заставляют голодающих пройти психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы там их признали невменяемыми и подлежащими насильственному кормлению. При этом по результатам подобной экспертизы ранее Сенцов был признан полностью вменяемым.





В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. Признанный сообщником Сенцова Александр Кольченко получил 10 лет лишения свободы. Еще два фигуранта дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. Летом 2016 года Афанасьева и другого осужденного в России украинца Юрия Солошенко обменяли на двух журналистов из Одессы.





По версии следствия, с апреля по май 2014 года Сенцов, Кольченко, Чирний и Афанасьев подожгли в Симферополе офисы общественной организации "Русская община Крыма" и местного отделения партии "Единая Россия". В ФСБ заявили, что сообщники собирались взорвать самодельные бомбы в ночь на 9 мая 2015 года возле Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе.





В поддержку режиссера с требованием освободить его выступали многие знаменитые деятели культуры, включая таких мэтров европейского кино, как Педро Альмадовар, Аки Каурисмяки, Кен Лоуч, Даниэль Ольбрыхский, Бертран Тавернье, Анджей Вайда, Вим Вендерс, Кшиштоф Занусси. В Берлине в июне 2015 горда в поддержку Сенцова проходили Дни украинского кино. В феврале 2018 года российская журналистка и правозащитница Зоя Светова обратилась с просьбой о содействии в освобождении украинского кинорежиссера к президенту Франции Эмманюэлю Макрону.









В марте 2018 года Сенцов жаловался на плохое здоровье. ОН упоминал, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Прошлой осенью сообщалось, что у режиссера в колонии начались проблемы с сердцем.



