Хавьер Солана

президент Центра всемирной экономики и геополитики при ESADE (Испания), бывший Генеральный секретарь НАТО

Решением выйти из ядерного соглашения c Ираном администрация Дональда Трампа в очередной раз продемонстрировала намерение разрушить систему важнейших соглашений мирового значения, пишет бывший Генеральный секретарь НАТО и бывший министр иностранных дел Испании Хавьер Солана в колонке "A New Era of Nuclear Uncertainty" . По его мнению, это решение нанесет серьезный удар по договоренностям 2015 года и может поставить под угрозу весь мир.