Хавьер Солана

президент Центра всемирной экономики и геополитики при ESADE (Испания), бывший Генеральный секретарь НАТО

Решением выйти из ядерного соглашения c Ираном администрация Дональда Трампа в очередной раз продемонстрировала намерение разрушить систему важнейших соглашений мирового значения, пишет бывший Генеральный секретарь НАТО и бывший министр иностранных дел Испании Хавьер Солана в колонке "A New Era of Nuclear Uncertainty" . По его мнению, это решение нанесет серьезный удар по договоренностям 2015 года и может поставить под угрозу весь мир.





Солана напоминает, что СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) стал результатом многолетних и трудных переговоров он был согласован семью странами и Евросоюзом, а затем единодушно одобрен Советом Безопасности ООН. Тем не менее, Трамп в одностороннем порядке решил ввести "экономические санкции высшего уровня" против Ирана и против "любых стран, которые помогают Ирану в его стремлении получить ядерное оружие". В итоге компании и банки тех стран, которые выполняют взятые на себя обязательства в рамках СВПД, могут теперь серьёзно пострадать из-за своих совершенно законных деловых связей с Ираном. "Иными словами, - иронизирует Солана, - страна, которая отказывается от своих обязательств по договору, решила наказать тех, кто свои обязательства выполняет".





Бывший генсек НАТО считает, что соглашение еще можно спасти. Все остальные его стороны уже подтвердили, что намерены и далее его соблюдать. При этом Евросоюз, как наиболее влиятельный из оставшихся его участников, должен проявить инициативу, принять на себя ответственность и дать гарантии сохранения СВПД. "Трансатлантические отношения имеют высокий приоритет, но таким же приоритетом является защита принципов многосторонних отношений от безрассудных и неоправданных атак," - пишет Солана. - "Тем более, когда цель этих атак заключается в том, чтобы отстаивать интересы не Америки, а лишь самого Трампа".





Далее автор обращает внимание на то, что выход Трампа из соглашения пришёлся на весьма деликатный период в международных отношениях, когда вопрос ядерного распространения стал практически главным пунктом повестки дня на Корейском полуострове. При том, что в последнее время там удалось добиться немалого прогресса, администрация Трампа рискует упустить открывшиеся возможности из-за своей непоследовательности.





Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин недавно провёл встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для обсуждения официального мирного договора, который должен закончить Корейскую войну. Встреча Муна с Кимом стала прелюдией к другому экстраординарному саммиту, который должен состояться 12 июня – к встрече Кима и Трампа. Договорённость об этой встрече (первой такого рода в истории, напоминает Солана) стала результатом значительного прогресса, достигнутого буквально за несколько месяцев. Не стоит забывать, что 2018 год начался с очередного обмена угрозами между Кимом и Трампом, причём Трамп зашёл настолько далеко, что похвалялся размерами своей "ядерной кнопки".





Однако в дальнейшем США полагались на дипломатию, а не на похвальбу, и всерьез занялись проблемой северокорейской ядерной угрозы. Именно благодаря такому подходу, считает Солана, и стали возможными достигнутые успехи. Однако в тот самый момент, когда только что утверждённый в должности госсекретаря США Майк Помпео летел в Северную Корею на вторую встречу с Кимом, Трамп вернулся к привычному нагнетанию враждебности - на этот раз по отношению к Ирану.









Переговоры с Кимом всегда были крайне трудным делом, особенно с учетом того, что КНДР, в отличие от Ирана, уже располагает ядерным оружием. Теперь же, когда дипломатический авторитет Америки подорван нарушением соглашения о СВПД, задача Помпео становится ещё более трудной, полагает Солана. Он считает, что фиксация Трампа на Иране имеет мало отношения к "реальной политике", - скорее, она является следствием систематического отрицания Трампом всего, что ассоциируется с его предшественником, президентом Бараком Обамой. Кроме того, выход Трампа из СВПД должен порадовать двух любимых союзников Трампа на Ближнем Востоке – Саудовскую Аравию и Израиль. Именно эти две страны он посетил первыми, став президентом. Когда наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман приехал в Белый дом, Трамп не стал поднимать острый вопрос о войне, которую Саудовская Аравия ведёт в Йемене, а вместо этого принялся осуждать поддержку Ираном повстанцев-хуситов. Вместо дипломатической инициативы прекратить боевые действия и восстановить стабильность в Йемене, администрация Трампа продолжала фактически раздувать пламя непрекращающейся саудовско-иранской гибридной войны, которая причиняет населению региона неописуемые страдания.





ATTA KENARE/AFP/Getty Images

То же непонимание хрупкости ситуации Трамп продемонстрировал в решении о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, указывает Солана. Еще когда в декабре Трамп объявил об этом, он тем самым спровоцировал огромное недовольство в мусульманском мире (хотя протесты в Иране отличались большей агрессивностью, чем в Саудовской Аравии). И тот факт, что посольство открыто именно в день 70-летней годовщины декларации о независимости Израиля, будет лишь способствовать усилению противоречий - неговоря уж о том, что на следующий день в Палестине отмечают "день Катастрофы" в память о насильственном массовом переселении. (Колонка Соланы была опуликована до того, как открытие посольства действительно спровоцировало грандиозные беспорядки и гибель более полусотни человек. - ред.)





Конечно, союзнические отношения США с Саудовской Аравией и Израилем не являются чем-то новым, однако Трамп отказался от более умеренных подходов предыдущей администрации и рискует открыть ящик Пандоры на Ближнем Востоке, считает бывший генсек НАТО. "Ястребы в обеих странах уже почувствовали прилив сил, о чём свидетельствует эксцентричная попытка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху дискредитировать СВПД. То же самое происходит и в Иране, где выход Трампа из СВПД сыграл в первую очередб на руку сторонникам жёсткой линии.





"Нынешнее состояние дел также не сулит ничего хорошего для Сирии, - продолжает Солана, - в которой у всех держав региона имеются свои интересы. Израильские и иранские силы уже начали боестолкновения на территории южной Сирии, а правительство Нетаньяху грозит расширением эскалации в ответ на возможные поставках Россией зенитно-ракетных комплексов С-300 президенту Сирии Башару Асаду."





Подводя итог, Солана предполагает, что отказ Трампа от СВПД практически неизбежно запустит новый цикл конфронтации на Ближнем Востоке, одновременно ещё сильнее запутывая ситуацию на Корейском полуострове. По его мнению, решение Трампа может иметь серьёзные негативные последствия в более широком плане - для глобальных усилий в сфере ядерного нераспространения, которым сейчас грозит регресс.









"Ставки никогда не были так высоки, как в предстоящие недели и месяцы", - заключает автор.



