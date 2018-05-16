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Власти КНДР готовы отменить встречу Ким Чен Ына и Трампа

Власти КНДР могут отменить согласованную встречу лидера страны Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Об этом 16 мая заявил заместитель главы МИД Северной Кореи Ким Ки Гван, сообщило местное информационное агентство ЦТАК.

По его словам, Пхеньян не готов в одностороннем порядке отказываться от ядерного оружия, как того желают американские представители.

Дипломат осудил позицию помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который 13 мая в эфире телеканала CNN сказал, что КНДР получит "невероятные перспективы" экономического роста, закрыв свою ядерную программу.

Ким Ки Гван считает, что Белый дом должен продемонстрировать "более разумную позицию", чтобы сохранить возможность для диалога между странами. 

21 апреля Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний, а также ликвидации ядерного полигона Пунгери. 

27 апреля в демилитаризованной деревне Пханмунджом лидер КНДР и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявили о намерении официально завершить Корейскую войну и подписали декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова. 

16 мая власти КНДР заявили, что приостанавливают переговоры с Южной Кореей из-за военно-воздушных учений Max Thunder, которые Сеул проводит вместе с Вашингтоном.

Встречу Трампа и Ким Чен Ына запланировали на 12 июня в Сингапуре.
09:28 16/05/2018






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