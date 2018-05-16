Замковая гора в Вильне. Фото: svaboda.org





Торжественная церемония пройдет в июле или августе 2019 года с участием представителей польской стороны и будет иметь религиозный характер. Вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матулёнис отметил, что для Польши это очень важное событие.





По его словам, в мероприятии могла бы принять участие и белорусская сторона, но пока что официальный Минск не интересовался найденными останками.





Известно, что в 1863-64 годах на Лукишской площади в Вильне был казнен 21 лидер и участник восстания Калиновского. На Замковой горе до сих пор были обнаружены останки 17 из них. 13 тел уже удалось идентифицировать. В частности, ученые убеждены, что нашли останки Зигмунда Сераковского — одного из ближайших соратников Кастуся Калиновского.









Останки самого Калиновского пока до конца не идентифицированы. Как заявил проректор Виленского университета, профессор медфакультета Римантас Янкаускас, "есть реальный кандидат, но пока нельзя на 100% сказать, что это останки Калиновского".



