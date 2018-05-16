Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Героев восстания Калиновского перезахоронят в Вильне. Официальный Минск не интересовался найденными останками

На виленском кладбище "Росса" состоится перезахоронение останков повстанцев Калиновского, обнаруженных на Замковой горе в Вильне. О таком решении литовской правительственной комиссии сообщает Радио "Свобода".

Замковая гора в Вильне. Фото: svaboda.org

Торжественная церемония пройдет в июле или августе 2019 года с участием представителей польской стороны и будет иметь религиозный характер. Вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матулёнис отметил, что для Польши это очень важное событие.

По его словам, в мероприятии могла бы принять участие и белорусская сторона, но пока что официальный Минск не интересовался найденными останками.

Известно, что в 1863-64 годах на Лукишской площади в Вильне был казнен 21 лидер и участник восстания Калиновского. На Замковой горе до сих пор были обнаружены останки 17 из них. 13 тел уже удалось идентифицировать. В частности, ученые убеждены, что нашли останки Зигмунда Сераковского — одного из ближайших соратников Кастуся Калиновского.


Останки самого Калиновского пока до конца не идентифицированы. Как заявил проректор Виленского университета, профессор медфакультета Римантас Янкаускас, "есть реальный кандидат, но пока нельзя на 100% сказать, что это останки Калиновского".


08:50 16/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё