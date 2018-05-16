В Беларуси начали создавать комиссии по "тунеядцам"

Как пишет tut.by , в числе первых районов, где такие комиссии появились, стали Пружанский и Каменецкий. Кстати, комиссия сможет запрашивать в организациях любой формы собственности информацию, относящуюся к ее деятельности.

Комиссии должны составлять списки "тунеядцев", сообщать людям, что они попали в такой список, а также помогать в поиске работы. Сообщать о включении человека, не занятого в экономике, в список "тунеядцев" будут не позднее 10-го числа второго месяца каждого квартала.





Эти же комиссии будут рассматривать заявления от "тунеядцев" и их родственников о полном или частичном освобождении от оплаты жилищно-коммунальных услуг по полным тарифам вследствие тяжелых жизненных ситуаций.









Заседания комиссии будут проходить по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.





В состав таких комиссий включают депутатов, медиков, представителей ЖКХ, профсоюзов, "Белой Руси" и др.



