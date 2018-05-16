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В Беларуси начали создавать комиссии по "тунеядцам"

В регионах начали создавать постоянно действующие комиссии по так называемым "тунеядцам". Создание таких органов предусмотрено обновленным декретом главы государства по тунеядству.

Как пишет tut.by, в числе первых районов, где такие комиссии появились, стали Пружанский и Каменецкий. Кстати, комиссия сможет запрашивать в организациях любой формы собственности информацию, относящуюся к ее деятельности.
Комиссии должны составлять списки "тунеядцев", сообщать людям, что они попали в такой список, а также помогать в поиске работы. Сообщать о включении человека, не занятого в экономике, в список "тунеядцев" будут не позднее 10-го числа второго месяца каждого квартала.

Эти же комиссии будут рассматривать заявления от "тунеядцев" и их родственников о полном или частичном освобождении от оплаты жилищно-коммунальных услуг по полным тарифам вследствие тяжелых жизненных ситуаций.


Заседания комиссии будут проходить по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

В состав таких комиссий включают депутатов, медиков, представителей ЖКХ, профсоюзов, "Белой Руси" и др.


08:36 16/05/2018






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