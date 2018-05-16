Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Эксперт: в сотрудничестве Минска и Душанбе нет ничего положительного

Беларусь была и остается важным партнером для Таджикистана, говорил во время встречи с Александром Лукашенко глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Но за этими заверениями в партнерстве стоит довольно скромный товарооборот. Есть ли у двух стран потенциал для роста торговых отношений?

Специалист по неевропейским цивилизациям Евгений Красулин прокомментировал Белсату новый вектор дружбы.

«Если взять две наши экономические системы, каждая из которых сама по себе не несет большого потенциала роста, то, соединив их, мы вряд ли получим нечто положительное», – говорит он.

У Лукашенко и Рахмона много общего, отметил гость программы. «И в системе управления, и в управлении страной, и в стремлении взять все под контроль, в первую очередь экономику».

Для Таджикистана важно присоединиться к Евразийскому союзу, так как это даст таджикским мигрантам равные возможности в той же Москве, говорит Евгений Красулин.


08:09 16/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё