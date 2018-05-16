Эксперт: в сотрудничестве Минска и Душанбе нет ничего положительного

Специалист по неевропейским цивилизациям Евгений Красулин прокомментировал Белсату новый вектор дружбы.





«Если взять две наши экономические системы, каждая из которых сама по себе не несет большого потенциала роста, то, соединив их, мы вряд ли получим нечто положительное», – говорит он.





У Лукашенко и Рахмона много общего, отметил гость программы. «И в системе управления, и в управлении страной, и в стремлении взять все под контроль, в первую очередь экономику».





Для Таджикистана важно присоединиться к Евразийскому союзу, так как это даст таджикским мигрантам равные возможности в той же Москве, говорит Евгений Красулин.



