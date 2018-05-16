Сейчас представители Беларуси продолжают вести переговоры с ЕС по вопросу упрощения визового режима. Предполагается, что по их итогам белорусам станет проще получить шенгенские визы, поскольку список документов для их получения будет сокращен, а сами они значительно подешевеют – до 35 евро.

«Консультации с ЕС завершим до конца этого года», - отметил Алексей Бегун.

По его словам, соглашение реадмиссии практически готово, сторонам остается уладить некоторые нюансы в соглашении об упрощении визового режима. Эти два документа должны быть подписаны вместе.



