Неужели?! Беларусь планирует договориться об упрощении визового режима с ЕС до конца года
Беларусь планирует провести последние консультации с Евросоюзом по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии до конца 2018 года. Об этом во вторник, 15 мая, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
Сейчас представители Беларуси продолжают вести переговоры с ЕС по вопросу упрощения визового режима. Предполагается, что по их итогам белорусам станет проще получить шенгенские визы, поскольку список документов для их получения будет сокращен, а сами они значительно подешевеют – до 35 евро.
«Консультации с ЕС завершим до конца этого года», - отметил Алексей Бегун.
По его словам, соглашение реадмиссии практически готово, сторонам остается уладить некоторые нюансы в соглашении об упрощении визового режима. Эти два документа должны быть подписаны вместе.
07:59 16/05/2018
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