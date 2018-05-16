В новом составе Кабинета Министров будет 10 вице-премьеров, в том числе один первый вице-премьер - министр финансов.





"Установить, что председатель правительства России имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства России - министра финансов России, заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства", - говорится в тексте документа.





Согласно указу, в число ведомств, руководство деятельностью которых осуществляет правительство, вошли: министерства здравоохранения, культуры, науки и высшего образования, природных ресурсов и экологии, промышленности и торговли, просвещения, Министерство по развитию Дальнего Востока, Министерство по делам Северного Кавказа, министерства сельского хозяйства, спорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, труда и социальной защиты, финансов, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство экономического развития и Министерство энергетики.





В новой структуре правительства также сохранится пять министерств, руководство которыми осуществляет президент: Министерство внутренних дел, МЧС, МИД, Минобороны и Минюст.





Ранее во вторник премьер Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным заявил, что предложения по персональному составу нового правительства будут внесены 18 мая.