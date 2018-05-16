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10 вице-премьеров: Путин подписал указ о структуре нового правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В новом составе Кабинета Министров будет 10 вице-премьеров, в том числе один первый вице-премьер - министр финансов. 

"Установить, что председатель правительства России имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства России - министра финансов России, заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства", - говорится в тексте документа. 

Согласно указу, в число ведомств, руководство деятельностью которых осуществляет правительство, вошли: министерства здравоохранения, культуры, науки и высшего образования, природных ресурсов и экологии, промышленности и торговли, просвещения, Министерство по развитию Дальнего Востока, Министерство по делам Северного Кавказа, министерства сельского хозяйства, спорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, труда и социальной защиты, финансов, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство экономического развития и Министерство энергетики. 

В новой структуре правительства также сохранится пять министерств, руководство которыми осуществляет президент: Министерство внутренних дел, МЧС, МИД, Минобороны и Минюст. 

Ранее во вторник премьер Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным заявил, что предложения по персональному составу нового правительства будут внесены 18 мая.
07:14 16/05/2018






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