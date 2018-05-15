Шуневич будет учить полицейских «Крокодила»

Меморандум, который подписали глава МВД Беларуси Игорь Шуневич и его коллега из Зимбабве Оберт Мпофу, предусматривает сотрудничество в борьбе с наркотиками, торговлей людьми, терроризмом, а также помощь в модернизации полицейской службы африканского государства, передает "Белсат"





Как рассказал Мпофу президенту страны Эммерсону Мнангагве, Зимбабве направит в Беларусь офицеров для «обучения в различных областях знаний». Причем, учебная миссия будет финансироваться белорусскими властями, пишет местное издание Chronicle





Президент Зимбабве Мнангагва жмет руку министру Шуневичу. Между ними – глава МВД Зимбабве. Фото – chronicle.co.zw





Глава МВД Зимбабве сообщил, что группа силовиков будет отправлена в Беларусь в ближайшее время. В свою очередь в Зимбабве приедут белорусские силовики, которые будут консультировать местные власти по поводу того, как нужно модернизировать правоохранительную систему в стране.









Напомним, после того как президентом Зимбабве стал Эммерсон Мнангагва по прозвищу «Крокодил» между Минском и Хараре существенно активизировались отношения. Так, в начале марта, страну посетил руководитель Управления делами президента Виктор Шейман – он подписал контракты на сумму около 58 млн USD, в том числе по поставкам белорусских тракторов на 43 млн USD и техники для лесного хозяйства на 15 млн USD.





Эммерсон Мнангагва по прозвищу «Крокодил» начал управлять Зимбабве после государственного переворота в ноябре 2017 года, когда с поста президента был свергнут Роберт Мугабе, возглавлявший страну 27 лет.





Когда в 1980 году Мугабе пришел к власти, в Зимбабве (бывшая британская колония Родезия) была одна из самых сильных экономик среди африканских государств. Сейчас страна входит в тридцатку самых бедных в мире. Режим Мугабе обвиняют в черном расизме, пытках и убийствах политических оппонентов, коррупции и фальсификации выборов. Правда, у Мнангагвы репутация не лучше – за свою жестокость во времена гражданской войны он получил прозвище «Крокодил», а во время президентства Мугабе возглавлял спецслужбы и лично руководил политическими репрессиями в Зимбабве.