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Скандал: Руководителя "РИА Новости-Украина" подозревают в госизмене

Руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, пишет "Украинская правда".

"Служба безопасности Украины информирует, что руководителю пропагандистского антиукраинского информационного ресурса "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в совершении преступления и задержано согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Уголовное производство, открытое по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.


Ранее в СБУ показали, что нашли в офисе "РИА Новости-Украина".

Об этом сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган 15 мая в Facebook.

СБУ проводит обыски в агентстве

"Следствием установлено, что "Федеральное государственное унитарное предприятие" Международное информационное агентство "Россия сегодня", с целью проведения подрывной деятельности против Украины, в 2014 году, без предусмотренной законом Украины "Об информационных агентствах" государственной регистрации, создало "Росийское информационное агентство новости Украина", – пишет она.


По данным следствия, с помощью него в течение нескольких лет "украинское медиа- пространство наполнялось искаженной информацией о событиях в Украине, в том числе, всячески оправдывалась оккупация полуострова Крым Российской Федерацией".

 
СБУ показала изъятые средства

Отмечается, что по результатам проведенных следственных и негласных следственных действий была установлена ​​причастность граждан Украины к незаконной деятельности указанных медиа ресурсов в Украине.

Следователи утверждают, что в ходе расследования были получены доказательства того, что информация размещенная на интернет ресурсе "РИА Новости-Украина" содержит призывы направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.


"В настоящее время еще продолжаются обыски, однако в ходе их проведения уже выявлен значительный объем доказательственной информации, подтверждающий описанную противоправную деятельность", – отмечает Сарган.

Руководитель "РИА Новости-Украина" имеет государственные награды страны-агрессора
 
В том числе медаль от Путина - "За возвращение Крыма"

По окончании обысков будет решен вопрос о задержании лица, которое непосредственно руководило незаконным информационным агентством "РИА Новости Украина" и сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК Украины.

В конце 2013 года медиагруппа и агентство РИА Новости были расформированы указом президента России Владимира Путина.

В 2014 году вместо ликвидированного РИА Новости было создано Международное информационное агентство "Россия сегодня".

20:32 15/05/2018






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