"Служба безопасности Украины информирует, что руководителю пропагандистского антиукраинского информационного ресурса "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в совершении преступления и задержано согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Уголовное производство, открытое по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в СБУ показали, что нашли в офисе "РИА Новости-Украина".

Об этом сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган 15 мая в Facebook.





СБУ проводит обыски в агентстве





"Следствием установлено, что "Федеральное государственное унитарное предприятие" Международное информационное агентство "Россия сегодня", с целью проведения подрывной деятельности против Украины, в 2014 году, без предусмотренной законом Украины "Об информационных агентствах" государственной регистрации, создало "Росийское информационное агентство новости Украина", – пишет она.









По данным следствия, с помощью него в течение нескольких лет "украинское медиа- пространство наполнялось искаженной информацией о событиях в Украине, в том числе, всячески оправдывалась оккупация полуострова Крым Российской Федерацией".





СБУ показала изъятые средства





Отмечается, что по результатам проведенных следственных и негласных следственных действий была установлена ​​причастность граждан Украины к незаконной деятельности указанных медиа ресурсов в Украине.





Следователи утверждают, что в ходе расследования были получены доказательства того, что информация размещенная на интернет ресурсе "РИА Новости-Украина" содержит призывы направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.









"В настоящее время еще продолжаются обыски, однако в ходе их проведения уже выявлен значительный объем доказательственной информации, подтверждающий описанную противоправную деятельность", – отмечает Сарган.





Руководитель "РИА Новости-Украина" имеет государственные награды страны-агрессора

В том числе медаль от Путина - "За возвращение Крыма"





По окончании обысков будет решен вопрос о задержании лица, которое непосредственно руководило незаконным информационным агентством "РИА Новости Украина" и сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК Украины.





В конце 2013 года медиагруппа и агентство РИА Новости были расформированы указом президента России Владимира Путина.





В 2014 году вместо ликвидированного РИА Новости было создано Международное информационное агентство "Россия сегодня".