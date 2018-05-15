По информации Радио "Свобода" , сегодня на заседании самоотвод взяли все три судьи, которые ведут процесс. Это решение поддержали также другие участники процесса — прокуроры, обвиняемый и его адвокаты.





Председатель коллегии судей Черниговского районного суда Владислав Кухта объяснил, что решение было принято вследствие того, что его жена имеет дружеские отношения с одним из адвокатов Политики, а также с другими судьями, которые рассматривают дело.









"В результате, если бы коллегия судей вынесла решение в пользу обвиняемого, эти факты могли бы вызвать сомнения в беспристрастности суда", — говорит Кухта.









В этом суде рассмотреть дело Политики сейчас не могут, так как не хватает судей, чтобы образовать новую коллегию. Поэтому дело вернут в Апелляционный суд Черниговской области, который определит его подсудность.





Белоруса задержали в июне 2017 года. Подготовительное рассмотрение его дела Черниговский районный суд начал еще 12 февраля. С тех пор судебные заседания переносились восемь раз. Суд так и не смог приступить к рассмотрению вопроса о соответствии украинскому законодательству обвинительного акта, предъявленного Юрию Политике.





За шпионаж Политике грозит до 15 лет лишения свободы.