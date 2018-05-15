Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Дело "белорусского шпиона" в Украине будет рассматривать другой суд

Дело белорусского гражданина Юрия Политики, которого подозревают в сборе секретной информации в Украине в пользу иностранного государства, будет рассматривать другой суд.

По информации Радио "Свобода", сегодня на заседании самоотвод взяли все три судьи, которые ведут процесс. Это решение поддержали также другие участники процесса — прокуроры, обвиняемый и его адвокаты.

Председатель коллегии судей Черниговского районного суда Владислав Кухта объяснил, что решение было принято вследствие того, что его жена имеет дружеские отношения с одним из адвокатов Политики, а также с другими судьями, которые рассматривают дело.


"В результате, если бы коллегия судей вынесла решение в пользу обвиняемого, эти факты могли бы вызвать сомнения в беспристрастности суда", — говорит Кухта.


В этом суде рассмотреть дело Политики сейчас не могут, так как не хватает судей, чтобы образовать новую коллегию. Поэтому дело вернут в Апелляционный суд Черниговской области, который определит его подсудность.

Белоруса задержали в июне 2017 года. Подготовительное рассмотрение его дела Черниговский районный суд начал еще 12 февраля. С тех пор судебные заседания переносились восемь раз. Суд так и не смог приступить к рассмотрению вопроса о соответствии украинскому законодательству обвинительного акта, предъявленного Юрию Политике.

За шпионаж Политике грозит до 15 лет лишения свободы.

20:26 15/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё