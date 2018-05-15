Об этом Анна Канопацкая заявила в прямом эфире Еврорадио





"В ближайшие дни этот законопроект с обоснованием и всеми необходимыми документами будет направлен во все государственные органы и профильные министерства. Потом он должен получить экспертное согласие в Национальном центре законодательства и правовых исследований. Получив положительные отзывы от всех этих государственных органов и учреждений, я положу этот законопроект на стол Палаты представителей".









Правда, добавляет Канопацкая, существует опасность, что законопроект могут "зарубить" либо во время изучения в профильной комиссии, либо в Совете Палаты представителей. Чтобы этого не случилось, считает общественный активист Павел Белоус, свою позицию по вопросу должны активно выразить рядовые белорусы.





"Мы будем обращаться и к журналистам, и к активистам, чтобы они связывались с членами комиссии, которые будут изучать этот законопроект, и просили озвучить их личную позицию по вопросу признания бело-красно-белого флага историко-культурной ценностью".





По словам Белоуса, предполагается, что в городах Беларуси пройдет акция "Наш сцяг", в ходе которой будут собираться подписи в поддержку разработанного Анной Канопацкой законопроекта.



