14 мая 28-летний парень вышел к памятнику Ленину на центральной площади Орши с табличкой "По 500 здесь нет". Простоять ему удалось всего 15 минут: парня задержали милиционеры.









Кузьменков рассказал журналистам, что перед выходом на пикет он написал электронное обращение на сайт райисполкома. В обращении он сообщил о своем намерении выйти на пикет, потому что давно обещанных зарплат "по пятьсот долларов" нет. Тем не менее после задержания его в милиции все равно допрашивали о целях протеста около семи часов.









Сам оршанец говорит, что является безработным с 2012 года. Он пытался стать индивидуальным предпринимателем, но "в наших условиях не получилось". В прошлом году он участвовал в "Марше нетунеядцев". Кузьменков собирается выходить на такие пикеты и дальше, чтобы показывать оршанцам, что еще есть люди, несогласные с нынешней экономической ситуацией.