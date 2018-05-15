Любовь и доверие: Рахмон рассказал об отношении к Беларуси
Отношения между Душанбе и Минском сегодня развиваются по нарастающей, заявил таджикский президент Эмомали Рахмон
Беларусь была и остается для Таджикистана важным партнером в системе международных отношений, заявил таджикский президент Эмомали Рахмон по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает Sputnik.
Лукашенко прибыл в Душанбе с официальным визитом накануне вечером.
"Для Таджикистана Беларусь была и остается важным партнером в системе международных отношений. Отношения двух стран сегодня развиваются по нарастающей, основываясь на незыблемых принципах равноправия, взаимного уважения и доверия, обоюдного учета интересов", — сказал он.
По его словам, принятый сегодня пакет документов дополняет правовую базу нашего взаимодействия и охватывает сферы экономики, образования, науки и межрегиональных связей.
Дорожная карта по реализации Межгосударственной программы экономического сотрудничества на предстоящие два года является одним из важных документов данного пакета.
"За последние годы в таджикско-белорусских отношениях сложилась позитивная практика расширения межрегиональных контактов как эффективной формы укрепления взаимоотношений. В этом направлении мы сделали еще один шаг – подписан двухлетний План мероприятий по развитию сотрудничества между нашими столичными властями", — сообщил Рахмон.
© Пресс-служба президента Республики Таджикистан
Он отметил, что в рамках нынешнего визита белорусского лидера особый акцент был сделан на торгово-экономической проблематике двусторонней повестки дня. "В этом контексте мы рассмотрели актуальные вопросы расширения спектра нашего экономического и инвестиционного сотрудничества. При этом речь шла об увеличении объемов и диверсификации структуры двустороннего товарооборота", — сказал президент Таджикистана.
По его словам, стороны договорились всемерно поощрять инвестиционную деятельность по созданию эффективных совместных производств, "в том числе в наших свободных экономических зонах, продолжить работу по формированию благоприятных условий для работы таджикских и белорусских инвесторов".
"Мы обсудили ситуацию в Афганистане и отметили важность содействия этой стране в восстановлении мира, стабильности и обеспечении ее дальнейшего развития", — отметил Рахмон.
Он сообщил, что было признано целесообразным продолжение координации усилий по нейтрализации угроз безопасности по линии правоохранительных структур и органов безопасности.
Стороны выразили готовность к углублению военного и военно-технического сотрудничества на основе соответствующих соглашений и программ.
"Таджикская сторона вполне удовлетворена итогами визита, который открывает новую страницу в современной истории таджикско-белорусских отношений. Мы договорились о продолжении на всех уровнях межгосударственного диалога, который позволяет нам каждый раз делать заметные шаги вперед в двустороннем взаимодействии", — добавил президент Таджикистана.
16:45 15/05/2018
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