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Любовь и доверие: Рахмон рассказал об отношении к Беларуси

Отношения между Душанбе и Минском сегодня развиваются по нарастающей, заявил таджикский президент Эмомали Рахмон

Беларусь была и остается для Таджикистана важным партнером в системе международных отношений, заявил таджикский президент Эмомали Рахмон по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает Sputnik.

Лукашенко прибыл в Душанбе с официальным визитом накануне вечером.

"Для Таджикистана Беларусь была и остается важным партнером в системе международных отношений. Отношения двух стран сегодня развиваются по нарастающей, основываясь на незыблемых принципах равноправия, взаимного уважения и доверия, обоюдного учета интересов", — сказал он.


По его словам, принятый сегодня пакет документов дополняет правовую базу нашего взаимодействия и охватывает сферы экономики, образования, науки и межрегиональных связей.

Дорожная карта по реализации Межгосударственной программы экономического сотрудничества на предстоящие два года является одним из важных документов данного пакета.

"За последние годы в таджикско-белорусских отношениях сложилась позитивная практика расширения межрегиональных контактов как эффективной формы укрепления взаимоотношений. В этом направлении мы сделали еще один шаг – подписан двухлетний План мероприятий по развитию сотрудничества между нашими столичными властями", — сообщил Рахмон.

© Пресс-служба президента Республики Таджикистан

Он отметил, что в рамках нынешнего визита белорусского лидера особый акцент был сделан на торгово-экономической проблематике двусторонней повестки дня. "В этом контексте мы рассмотрели актуальные вопросы расширения спектра нашего экономического и инвестиционного сотрудничества. При этом речь шла об увеличении объемов и диверсификации структуры двустороннего товарооборота", — сказал президент Таджикистана.


По его словам, стороны договорились всемерно поощрять инвестиционную деятельность по созданию эффективных совместных производств, "в том числе в наших свободных экономических зонах, продолжить работу по формированию благоприятных условий для работы таджикских и белорусских инвесторов".

"Мы обсудили ситуацию в Афганистане и отметили важность содействия этой стране в восстановлении мира, стабильности и обеспечении ее дальнейшего развития", — отметил Рахмон.

Он сообщил, что было признано целесообразным продолжение координации усилий по нейтрализации угроз безопасности по линии правоохранительных структур и органов безопасности.

Стороны выразили готовность к углублению военного и военно-технического сотрудничества на основе соответствующих соглашений и программ.

"Таджикская сторона вполне удовлетворена итогами визита, который открывает новую страницу в современной истории таджикско-белорусских отношений. Мы договорились о продолжении на всех уровнях межгосударственного диалога, который позволяет нам каждый раз делать заметные шаги вперед в двустороннем взаимодействии", — добавил президент Таджикистана.


16:45 15/05/2018






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