Любовь и доверие: Рахмон рассказал об отношении к Беларуси

"За последние годы в таджикско-белорусских отношениях сложилась позитивная практика расширения межрегиональных контактов как эффективной формы укрепления взаимоотношений. В этом направлении мы сделали еще один шаг – подписан двухлетний План мероприятий по развитию сотрудничества между нашими столичными властями", — сообщил Рахмон.

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Он отметил, что в рамках нынешнего визита белорусского лидера особый акцент был сделан на торгово-экономической проблематике двусторонней повестки дня. "В этом контексте мы рассмотрели актуальные вопросы расширения спектра нашего экономического и инвестиционного сотрудничества. При этом речь шла об увеличении объемов и диверсификации структуры двустороннего товарооборота", — сказал президент Таджикистана.

По его словам, стороны договорились всемерно поощрять инвестиционную деятельность по созданию эффективных совместных производств, "в том числе в наших свободных экономических зонах, продолжить работу по формированию благоприятных условий для работы таджикских и белорусских инвесторов".

"Мы обсудили ситуацию в Афганистане и отметили важность содействия этой стране в восстановлении мира, стабильности и обеспечении ее дальнейшего развития", — отметил Рахмон.





Он сообщил, что было признано целесообразным продолжение координации усилий по нейтрализации угроз безопасности по линии правоохранительных структур и органов безопасности.





Стороны выразили готовность к углублению военного и военно-технического сотрудничества на основе соответствующих соглашений и программ.





"Таджикская сторона вполне удовлетворена итогами визита, который открывает новую страницу в современной истории таджикско-белорусских отношений. Мы договорились о продолжении на всех уровнях межгосударственного диалога, который позволяет нам каждый раз делать заметные шаги вперед в двустороннем взаимодействии", — добавил президент Таджикистана.



