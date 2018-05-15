«Очевидно, что в условиях жесткой конфронтации с Западом Кремль наверняка будет стараться по максимуму консолидировать своих крайне немногочисленных союзников. Тем более что те, отнюдь не ощущая глубокой уверенности, что они не станут следующими объектами российских экспансионистских поползновений, в последнее время начали пусть осторожно, но корректировать свою внешнюю политику», — отмечает международный обозреватель Андрей Федоров в комментарии на сайте «Наше мнение»





По его оценке, случившееся в Армении вызывает у Москвы наименьшее беспокойство в силу очевидных причин: практически неразрешимая ситуация с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха и наличие ряда других опасных соседей не позволят никакому армянскому руководству радикально изменить нынешний внешнеполитический курс, разве что внести в него какие-то не очень существенные коррективы.









А вот Минск в этом плане гипотетически может восприниматься на востоке как заметно большая угроза, несмотря на все постоянно звучащие отсюда заверения в идейной, моральной и духовной близости и братстве, считает эксперт.





«В стратегическом плане Беларусь является для Москвы гораздо более важной. Хотя бы потому, что сейчас фактически только наша страна отделяет НАТО от России на направлении, которое последняя считает самым для себя опасным», — подчеркивает Андрей Федоров.





Эксперт не исключает, что для достижения политических целей могут быть использованы экономические средства. А если они к успеху не приведут, то «в ход может быть пущена более тяжелая артиллерия – обвинения в русофобии (между прочим, уже начинающие звучать в некоторых российских СМИ), от чего уже не так далеко и до появления у нас «вежливых зеленых человечков».





По прогнозам эксперта, белорусское руководство, безусловно, будет пытаться сохранить российскую экономическую поддержку, не беря на себя при этом мало-мальски серьезных политических обязательств. Но, судя по всему, сделать это будет чрезвычайно трудно.